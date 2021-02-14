Мойес: "Фергюсон следит за Лингардом"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что ему позвонил сам сэр Алекс Фергюсон, когда "молотобойцы" взяли в аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Не сыграв ни минуты за "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, на вторую половину кампании Лингард отправился за практикой в "Вест Хэм" и уже в первом матче в футболке "молотобойцев" отметился дублем.



За игрой 28-летнего англичанина в "Вест Хэме" внимательно следят из Манчестера, в чем Мойес убедился, когда недавно получил звонок от Фергюсона.



"Он здесь только на короткое время, но я уже поговорил с сэром Алексом, и он попросил менять передать его лучшие пожелания Джесси".



"Он сказал, что думает о нем, потому что Джесси был еще совсем мальчиком во времена сэра Алекса на "Олд Траффорд". Да и в мой короткий период работы там Джесси был лишь в начале своего пути".



"Это лишь пример того, с каким интересом сэр Алекс следит за всеми молодыми игроками, которые у него были, за всеми командами и клубами этих игроков. Он был доволен, что Джесси хорошо начал здесь", — цитирует Мойеса Daily Mail.