Венгер рассказал, как помог Варди получить роскошный контракт в "Лестере"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что благодаря ему нападающий Джейми Варди получил роскошный новый контракт в "Лестере".

Достоверно известно, что Венгер пытался переманить Варди в "Арсенал" после сенсационного завоевания "Лестером" титула Премьер-Лиги в сезоне 2015/16.



Тогда Джейми отклонил заманчивое предложение "канониров", но это помогло ему получить аналогичные условия в "Лестере".



"Я предложил ему кучу денег в то время".



"Лестер" едва выиграл чемпионат в 2016 году, и Шривадданапрабха, который, к сожалению, затем погиб при крушении вертолета, абсолютно не хотел терять его, и они предложили ему более длительный контракт с примерно теми же деньгами, если не больше", — сообщил Венгер beIN Sports.