"Арсенал" сможет сохранить Себальоса за 22 млн. фунтов

Чтобы сохранить полузащитника Дани Себальоса у себя, "Арсеналу" придется заплатить "Реалу" 22 миллиона фунтов грядущим летом.

Сейчас Себальос проводит свой второй подряд сезон за "Арсенал" на правах аренды из "Реала". В этой кампании Премьер-Лиги Дани отметился 10 появлениями в стартовом составе "канониров", отдав одну результативную передачу.



Изначально на "Сантьяго Бернабеу" возлагали большие надежды на Себальоса и лишь отправляли Дани в Англию за практикой, специально не оставляя "Арсеналу" опции выкупа.



Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Реал" изменил свое отношение и готов продать 24-летнего испанца, который также интересен "Реал Бетис", по цене в 22 млн. фунтов.



Пока неясно, решится ли "Арсенал" на выкуп Себальоса, потому что Дани не только не стал основным игроком в команде Микеля Артеты, но и даже не демонстрирует особого прогресса.