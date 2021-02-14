Александер-Арнольд снова обновил свой рекорд по потерям мяча

В проигранном "Ливерпулем" матче против "Лестера" защитник Трент Александер-Арнольд обновил рекорд по количеству потерь мяча.

Напомним, в прошлом месяце Александер-Арнольд отметился аж 38 потерями против "Саутгемптона", что стало рекордом этого сезона для одного игрока за матч.



Спустя несколько недель, когда "красные" еще раз проиграли "Саутгемптону", Трент переписал собственный же рекорд, потеряв мяч 39 раз.



Но и это достижение продержалось недолго. В субботу, когда "Ливерпуль" потерпел поражение на "Кинг Пауэр" со счетом 3:1, 22-летний англичанин совершил сразу 45 потерь при 128 касаниях мяча.



Фактически каждое третье касание Александер-Арнольдом мяча (35.2%) приводило к ошибке, и это худший показатель в топ-5 европейских лиг в этом сезоне, сообщает Daily Mirror.