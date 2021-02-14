24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 февраля, четырьмя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 15:00 Онлайн-трансляция



Лишь в четверг эти команды встречались в Кубке Англии, и "Саутгемптон" одержал выездную победу 0:2. А вот в рамках Премьер-Лиги "святые" проиграли все пять последних матчей, пропустив в них 18 голов. "Вулверхэмптон" может похвастать только одной победой в 10 последних поединках Премьер-Лиги. "Саутгемптон" выиграл лишь одну из девяти последних встреч с "волками" в чемпионате.



Юниор "Саутгемптона" Алекс Янкевиц все еще дисквалифицирован. Алекс Маккарти и Такуми Минамино должны вернуться в старт.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние Райана Аит-Нури и Хонни, которые, возможно, пока не готовы играть по два матча в неделю. Вилли Боли, Марсал, Даниэл Поденсе и Рауль Хименес травмированы.



ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00



Приход Сэма Эллардайса на тренерский мостик так и не преобразил "Вест Бромвич", который выиграл лишь один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" посреди недели сыграл 120 минут против "Вест Хэма" в Кубке Англии, но все же пробился в четвертьфинал и теперь попытается реабилитироваться за 3:3 против "Эвертона" в прошлый уикенд. "Дрозды" проиграли девять из 12 последних домашних встреч с "красными дьяволами" в рамках Премьер-Лиги при единственной победе.



Вингер "Вест Бромвича" Грейди Дианганга возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра, но играть еще не готов.



"Юнайтед" лишился полузащитника Поля Погба с травмой бедра, зато выздоровел Эрик Байи.



АРСЕНАЛ — ЛИДС 19:30



Когда эти команды встречались в ноябре, Николя Пепе схлопотал глупую красную карточку, и "Арсенал" с огромным трудом удержал безголевую ничью. То были единственные 0:0 для "Лидса" в 24 матчах этого сезона с учетом всех соревнований. "Канониры" потерпели два поражения подряд в Премьер-Лиге, но дома не проигрывают уже пять поединков кряду. "Белые" имеют возможность одержать свою третью подряд выездную победу в чемпионате. "Арсенал" ни разу не уступил в восьми последних встречах с "Лидсом" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил очередную травму задней поверхности бедра. Также вне игры Киран Тирни. Бернд Лено и Давид Луис доступны после дисквалификаций.



У полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса есть некоторые проблемы с икроножной мышцей. Диего Льоренте, Робин Кох, Ян Поведа, Родриго и Пабло Эрнандес остаются в лазарете.



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ 22:00



"Эвертон" оставил уйму сил в минувшую среду, по итогам 120 минут перестреляв "Тоттенхэм" в Кубке Англии со счетом 5:4. Однако "ирисок" подбодрит тот факт, что в случае победы они догонят по очкам соседей из "Ливерпуля". "Фулхэм" не может выиграть уже 12 матчей Премьер-Лиги кряду, и это клубный рекорд. "Эвертон" одержал 22 победы подряд против "дачников" на "Гудисон Парк" в рамках высшего дивизиона.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин пропустит этот матч из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Джордан Пикфорд продолжает лечиться, но Андре Гомеш и Хамес Родригес должны вернуться.



Единственными потерями "Фулхэма" остаются Теренс Конголо и Том Кэрни.