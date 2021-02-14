Моуриньо посетовал на "современный пенальти"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что игра его команды в матче против "Манчестер Сити" была нарушена "современным пенальти".

В субботу "Тоттенхэм" был разгромлен "Сити" со счетом 3:0, пропустив первый — и, как оказалось, решающий — гол с пенальти в середине первого тайма.



По мнению Моуриньо, пенальти случился против хода игры. Жозе доволен тем, как его команда старалась после утомительного кубкового матча против "Эвертона" с экстра-таймами.



"Это был матч свежей команды против очен уставшей команды, но которая очень, очень хорошо начала и полностью контролировала игру".



"Мы попали в штангу, что могло бы придать нам сил, если бы мы забили. Когда ты устал, как устали наши парни, это особенно важно".



"А затем случился один из современных пенальти — мне нравится называть их современными пенальти. Мы оказались в сложной ситуации, но я остался очень, очень доволен настроем игроков".



"Современный пенальти — это пенальти, для назначения которого может быть достаточно прикосновения ногтем. Ты касаешься ногтем, и это пенальти, потому что система VAR не может отрицать, что касание было", — цитирует Моуриньо Sky Sports.