Ричардс шокирован тем, что Сульшер "выбросил белый флаг"

Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, признавшего свое поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Потеряв очки в домашнем противостоянии с "Эвертоном" в прошлый уикенд, Сульшер заявил, что его команда не претендует на титул.



Такие слова шокируют Ричардса, учитывая статус "Юнайтед" как топ-клуба и все еще довольно незначительное отставание от "Сити".



"Как "Манчестер Юнайтед" может не рассматриваться претендентом на титул? Ведь это "Манчестер Юнайтед"! Они в пяти очках позади "Сити", и у них еще 15 матчей".



"Эти команды играют друг против друга на "Этихад" через три недели — случиться может всякое в столь необычный сезон. Так почему выбрасывать белый флаг сейчас?"



"Так не принято в "Юнайтед". Знаю, их клуб находится в переходном периоде с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию, и у них были сложности при Дэвиде Мойесе (которому было сложнее всех), Луи Ван Гале и Жозе Моуриньо, но Сульшер придал им стабильность".



"После их Медового месяца, когда Сульшер восстановил атмосферу в клубе, они снова должны сосредоточиться на победах".



"Как бы ни менялись люди в клубе, ценности должны оставаться прежними: "Юнайтед" существует ради достижения успеха, это один из крупнейших клубов в мире, это не какая-то команда из середины таблицы".



"Будем честны: если ты переходишь в "Юнайтед" — или "Сити", "Челси", "Ливерпуль", — ты поступаешь таким образом, потому что думаешь выиграть Премьер-Лигу с этим клубом".



"Если нет, то какой тогда смысл? Харри Магуайру исполняется 28 в следующем месяце, и он покинул "Лестер", потому что чувствовал, что это финальный шаг в его карьере на пути к трофеям", — сообщил Ричардс Daily Mail.