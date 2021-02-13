Ричардс шокирован тем, что Сульшер "выбросил белый флаг"

Оле Гуннар Сульшер Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, признавшего свое поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Потеряв очки в домашнем противостоянии с "Эвертоном" в прошлый уикенд, Сульшер заявил, что его команда не претендует на титул.

Такие слова шокируют Ричардса, учитывая статус "Юнайтед" как топ-клуба и все еще довольно незначительное отставание от "Сити".

"Как "Манчестер Юнайтед" может не рассматриваться претендентом на титул? Ведь это "Манчестер Юнайтед"! Они в пяти очках позади "Сити", и у них еще 15 матчей".

"Эти команды играют друг против друга на "Этихад" через три недели — случиться может всякое в столь необычный сезон. Так почему выбрасывать белый флаг сейчас?"

"Так не принято в "Юнайтед". Знаю, их клуб находится в переходном периоде с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию, и у них были сложности при Дэвиде Мойесе (которому было сложнее всех), Луи Ван Гале и Жозе Моуриньо, но Сульшер придал им стабильность".

"После их Медового месяца, когда Сульшер восстановил атмосферу в клубе, они снова должны сосредоточиться на победах".

"Как бы ни менялись люди в клубе, ценности должны оставаться прежними: "Юнайтед" существует ради достижения успеха, это один из крупнейших клубов в мире, это не какая-то команда из середины таблицы".

"Будем честны: если ты переходишь в "Юнайтед" — или "Сити", "Челси", "Ливерпуль", — ты поступаешь таким образом, потому что думаешь выиграть Премьер-Лигу с этим клубом".

"Если нет, то какой тогда смысл? Харри Магуайру исполняется 28 в следующем месяце, и он покинул "Лестер", потому что чувствовал, что это финальный шаг в его карьере на пути к трофеям", — сообщил Ричардс Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Ричардс, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 23:00

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  1. ensiferum 14.02.2021 00:03 # ensiferum
    Что за расизм? Пусть чёрный выбрасывает.

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  2. aliabiev 13.02.2021 23:44 # aliabiev
    Сколько же прессинга от псевдо аналитиков, от тренера которого они же считали физруком сейчас требуют чемпионство, ещё и бабки за это получают.
    Не работа, а мечта

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  3. arhangel777 13.02.2021 23:15 # arhangel777
    А что тут удивительного? Сульшер физрук, ему детей на физре гонять только! МЮ в таблице так высоко только потому что все топы на спаде в этом сезоне)))

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