Ричардс шокирован тем, что Сульшер "выбросил белый флаг"
Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, признавшего свое поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Потеряв очки в домашнем противостоянии с "Эвертоном" в прошлый уикенд, Сульшер заявил, что его команда не претендует на титул.
Такие слова шокируют Ричардса, учитывая статус "Юнайтед" как топ-клуба и все еще довольно незначительное отставание от "Сити".
"Как "Манчестер Юнайтед" может не рассматриваться претендентом на титул? Ведь это "Манчестер Юнайтед"! Они в пяти очках позади "Сити", и у них еще 15 матчей".
"Эти команды играют друг против друга на "Этихад" через три недели — случиться может всякое в столь необычный сезон. Так почему выбрасывать белый флаг сейчас?"
"Так не принято в "Юнайтед". Знаю, их клуб находится в переходном периоде с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию, и у них были сложности при Дэвиде Мойесе (которому было сложнее всех), Луи Ван Гале и Жозе Моуриньо, но Сульшер придал им стабильность".
"После их Медового месяца, когда Сульшер восстановил атмосферу в клубе, они снова должны сосредоточиться на победах".
"Как бы ни менялись люди в клубе, ценности должны оставаться прежними: "Юнайтед" существует ради достижения успеха, это один из крупнейших клубов в мире, это не какая-то команда из середины таблицы".
"Будем честны: если ты переходишь в "Юнайтед" — или "Сити", "Челси", "Ливерпуль", — ты поступаешь таким образом, потому что думаешь выиграть Премьер-Лигу с этим клубом".
"Если нет, то какой тогда смысл? Харри Магуайру исполняется 28 в следующем месяце, и он покинул "Лестер", потому что чувствовал, что это финальный шаг в его карьере на пути к трофеям", — сообщил Ричардс Daily Mail.
13.02.2021 23:00
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Последние комментарии:
Что за расизм? Пусть чёрный выбрасывает.
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Сколько же прессинга от псевдо аналитиков, от тренера которого они же считали физруком сейчас требуют чемпионство, ещё и бабки за это получают.
Не работа, а мечта
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А что тут удивительного? Сульшер физрук, ему детей на физре гонять только! МЮ в таблице так высоко только потому что все топы на спаде в этом сезоне)))
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