"Сити" разгромил беспомощный "Тоттенхэм"

В репетиции финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" сокрушил "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

Относительно победы 1:4 над "Ливерпулем" из стартового состава "горожан" пропали Рубен Диаш и Рияд Махрез, которых заменили Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус. Выздоровевший Серхио Агуэро расположился в запасе.



По сравнению с поражением 5:4 от "Эвертона" в Кубке Англии в старт "шпор" влились Яфет Танганга, Эрик Дайер и Харри Кейн, заменив Мэтта Дохерти, Тоби Алдервейрелда и Стивена Бергвейна.



"Сити" начал матч в доминирующей манере, но без моментов. "Тоттенхэм" в начальной стадии матча имел только один реальный шанс — на 14-й минуте ударом со штрафного Кейн сотряс штангу.



Так и нанеся ни одного удара в створ, в середине тайма команды организовали гол. Пьер-Эмиль Хейбьерг зацепил ноги Илкая Гюндогана в своей штрафной, а рефери Пол Тирни назначил пенальти. Подошедший к 11-метровой отметке Родри пробил не лучшим образом, и Уго Льорис добрался до мяча, но тот от руки голкипера все же заскочил в ворота — 1:0.



В остатке тайма хозяева полностью контролировали игру, ничего не позволяли сопернику, но и сами особо не напрягались, впереди отметившись лишь заблокированным ударом Гюндогана и выстрелом Жоау Канселу над перекладиной в одной атаке.



А в начале второго тайма все стало окончательно ясно. Рахим Стерлинг коротким пасом внутри штрафной нашел Гюндогана, который пробил в ближний угол ворот — 2:0.



"Тоттенхэм" не подавал признаков жизни, и третий гол "Сити" на 66-й минуте выглядел закономерно. Эдерсон выбил мяч от своих ворот, а Давинсон Санчес просто не смог остановить Гюндогана, мешком упав на газон, и Илкай спокойно поразил ворота — 3:0.



В концовке матча "шпоры" оживились, но моментов, за исключением отраженного Эдерсоном выстрела Гарета Бэйла с линии штрафной, не создали. Скорее "горожане" могли забить еще — например, на 89-й минуте Льорис только ногой отразил удар Стерлинга в упор.



"Сити" победил и, нужно сказать, сделал это, особо не напрягаясь. "Тоттенхэм" ничего не смог противопоставить столь грозному сопернику и временами смотрелся просто жалко.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче