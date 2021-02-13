"Сити" разгромил беспомощный "Тоттенхэм"
В репетиции финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" сокрушил "Тоттенхэм" со счетом 3:0.
Относительно победы 1:4 над "Ливерпулем" из стартового состава "горожан" пропали Рубен Диаш и Рияд Махрез, которых заменили Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус. Выздоровевший Серхио Агуэро расположился в запасе.
По сравнению с поражением 5:4 от "Эвертона" в Кубке Англии в старт "шпор" влились Яфет Танганга, Эрик Дайер и Харри Кейн, заменив Мэтта Дохерти, Тоби Алдервейрелда и Стивена Бергвейна.
"Сити" начал матч в доминирующей манере, но без моментов. "Тоттенхэм" в начальной стадии матча имел только один реальный шанс — на 14-й минуте ударом со штрафного Кейн сотряс штангу.
Так и нанеся ни одного удара в створ, в середине тайма команды организовали гол. Пьер-Эмиль Хейбьерг зацепил ноги Илкая Гюндогана в своей штрафной, а рефери Пол Тирни назначил пенальти. Подошедший к 11-метровой отметке Родри пробил не лучшим образом, и Уго Льорис добрался до мяча, но тот от руки голкипера все же заскочил в ворота — 1:0.
В остатке тайма хозяева полностью контролировали игру, ничего не позволяли сопернику, но и сами особо не напрягались, впереди отметившись лишь заблокированным ударом Гюндогана и выстрелом Жоау Канселу над перекладиной в одной атаке.
А в начале второго тайма все стало окончательно ясно. Рахим Стерлинг коротким пасом внутри штрафной нашел Гюндогана, который пробил в ближний угол ворот — 2:0.
"Тоттенхэм" не подавал признаков жизни, и третий гол "Сити" на 66-й минуте выглядел закономерно. Эдерсон выбил мяч от своих ворот, а Давинсон Санчес просто не смог остановить Гюндогана, мешком упав на газон, и Илкай спокойно поразил ворота — 3:0.
В концовке матча "шпоры" оживились, но моментов, за исключением отраженного Эдерсоном выстрела Гарета Бэйла с линии штрафной, не создали. Скорее "горожане" могли забить еще — например, на 89-й минуте Льорис только ногой отразил удар Стерлинга в упор.
"Сити" победил и, нужно сказать, сделал это, особо не напрягаясь. "Тоттенхэм" ничего не смог противопоставить столь грозному сопернику и временами смотрелся просто жалко.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
13.02.2021 22:25
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чмоур не тренер
(ответить)
Как же великий и ужасный Пеп обоссал одну азерскую бестолковку.
(ответить)
Гюндоган травма
(ответить)
Через 3 выйдет альбом Лил Пампа !!
(ответить)
Вагиф бро, держись.
(ответить)
Всё по плану теперь Колбаса с Курами на спаде! Кто то как только теперь на подьёме! Так что не гоните на Маура! Все проходили это в этом сезоне.. МУ как то держится на плаву не падая сидьно то выграют то проиграют:) не затежных спадов пока что.. а тем более в первом круге Петухи натенули Голубых!
(ответить)
Лучшие в своем деле! КОРОЛИ
(ответить)
на кадиллаке 100 лямов просмотров
(ответить)
А как вы хотели?! Топари жуткие, все ожидаемо!
C’mon City!!!
(ответить)
Грац, нечего и добавить. С чемпиком
(ответить)
С такой игрой они могут и ЛЧ зацепить.
(ответить)
1 Манчестер Сити 23 53
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
искренно жаль Моуриньо за то что подпортил свою великую карьеру в таких помойках, как мю и ттх!
(ответить)
Вы распяли Пепа, но Он явил вам слово Божье и установил Закон.
Мои манкунианские чувства указывают мне, что Гвардиола - Борец и Спаситель. Они указывают на человека, который однажды, будучи одинок и окружён малочисленными последователями, распознал истинную сущность колбасников и призвал людей к борьбе против них, и Он был величайшим не только в страдании, но и в борьбе. В безграничной любви, как фанат Сити и просто поклонник АПЛ, я всматриваюсь в матчи, которые показывают нам, как Пеп наконец восстал во всей своей мощи и, взявши плеть, изгнал колбасные порождения ехидн и гадюк.
Как прекрасна была Его борьба против скаузерского яда! Сегодня, после окончания двухлетней колбасной псевдо-чемпионской истерии, я ещё более ясно понимаю, что именно для этого Он пролил Свою кровь на Кресте. И ежедневно усиливающееся после начатого колбасного уничтожения благоденствие свидетельствуют о том, что мы правы в действиях. Ибо у нас как причастных есть долг перед всей АПЛ...
PS. С победой Манситимэна, Гризманна, безайфонного джохарта, старину гуфи (если он еще жив) и остальных братьев горожан. КОРОЛИ!!!)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий