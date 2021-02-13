Фердинанд: "Алиссон должен был взять контроль над ситуацией"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд упрекнул голкипера "Ливерпуля" Алиссона и дал оценку кризису, в котором находятся "красные".

Стоило "Ливерпулю" пропустить первый гол в субботнем противостоянии с "Лестером", как команда Юргена Клоппа посыпалась и позволила сопернику еще дважды поразить свои ворота — 3:1.



Особенно показателен второй гол "лис", когда Алиссон покинул свою штрафную площадь, но при этом голосом не дал соответствующей команды партнерам и врезался в Озана Кабака. С такой игрой, считает Фердинанд, о чемпионстве не может быть и речи.



"В том эпизоде голкипер должен был взять контроль над ситуацией. Это говорит о недостаточной уверенности в себе".



"Но еще больше я бы волновался насчет того, что команда пропускает гол и разваливается. Это очень тревожно".



"Не так давно мы говорили об этой команде как о сильной, стойкой и надежной команде, команде с лидерами. Сейчас этого и близко нет. Когда они пропускают гол, то становятся мягкотелыми".



"Возможно, они еще не отошли от предыдущего матча? Им не хватает взаимопонимания, и такие небольшие детали приводят к потере очков".



"Многие их игроки отсутствуют с тяжелыми травмами, и я не представляю себе, что ситуация кардинально изменится. Они не выглядят грозно как коллектив", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.