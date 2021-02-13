Венгер согласен, что "Сити" уже недосягаем для "Ливерпуля"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер согласился со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" насчет того, что "красным" уже не догнать "Манчестер Сити".

После поражения 3:1 от "Лестера" в субботу Клопп признал, что защита титула Премьер-Лиги его командой окончательно провалена.



Собственный опыт подсказывает Венгеру, что Клопп прав — "Сити" слишком далеко для "Ливерпуля.



"Нет, я не думаю, что "Ливерпуль" все еще в гонке. "Манчестер Сити" в 10 очках впереди, имеет матч в запасе, и они набрали ход, поэтому я не думаю, что в 14 оставшихся матчах ты сможешь отыграть 13 очков отставания у команды топ-уровня".



"Я никогда не видел, чтобы кому-нибудь удавалось отыграть 13 очков на такой дистанции. Будь это восемь или девять очков, то да, но если "Манчестер Сити" выиграет свой отложенный матч и увеличит отрыв до 13 очков, догнать их будет невозможно", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.