Сульшер: "Внимательно слежу за Холандом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что он "внимательно следит" за нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В свое время Сульшеру и Холанду довелось вместе поработать в "Мольде", однако в январе 2020 Эрлинг отказался от воссоединения со своим бывшим тренером, предпочтя сменить "Ред Булл" на "Боруссию".



Согласно слухам, Холанд остается в числе трансферных целей "красных дьяволов". Если 20-летний бомбардир снова решит сменить клуб, Сульшер не упустит это из внимания.



"Вполне очевидно, что у Эрлинга будет великолепная карьера, и я всегда это говорил. Я внимательно слежу за Эрлингом. Мы почти 18 месяцев или около того провели вместе. Почти два года. То было великолепное время".



"Его определенно ждет суперкарьера в сборной Норвегии и в своем клубе. Он невероятно хорошо выступает в Дортмунде, и давайте посмотрим, как далеко он зайдет. Поскольку я сам норвежец и поработал с ним, для меня замечательно видеть, что он так успешен", — сообщил Сульшер норвежской газете VG.