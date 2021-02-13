Клопп: "Гол Мэддисона переломил игру"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал решение засчитать гол Джеймса Мэддисона переломным моментом проигранного матча против "Лестера".
В субботу "Лестер" отпраздновал волевую победу 3:1 над действующим чемпионом Премьер-Лиги, забив победный гол после того, как голкипер "Ливерпуля" Алиссон покинул свою штрафную и столкнулся с Озаном Кабаком, позволив Джейми Варди поразить пустые ворота.
Однако Клопп считает, что судьба матча была решена раньше — когда Мэддисон забил прямым ударом со штрафного, а система VAR не обнаружила офсайда у перекрывавших Алиссону обзор игроков "лис".
"Мы пропустили гол, который стал тяжелым ударом по нам. То решение VAR было переломным моментом матча. Я видел повтор, и ситуация выглядит как чистый офсайд, вот и все".
"Второй гол возник из-за недопонимания. Я уже говорил, что им нужно привыкнуть друг к другу, и на протяжении 75 минут они был в порядке, проводя очень хороший матч. На поле мы были явно доминирующей силой. Мы создавали моменты, а затем мы пропустили два гола".
"Мы оказались чересчур открыты, и это не есть нормально. Алиссон провел суперматч, но когда он играл на выходе, я не слышал, чтобы он кричал".
"Переломным моментом стал первый гол. Мы чересчур изменились после одного гола и за это заслуживаем критики. Мы плохо отреагировали", — сообщил Клопп BT Sport.
13.02.2021 18:00
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Последние комментарии:
Опять ноет
Офсайд он увидал, очки свои поменяй
Недопонимание? Так твоя ж робота сделать так чтоб этого не было , чтоб игроки понимали друг друга
Будь это Леша со двора
А так ты очкарик виноват , и вину на себя бери
А в том что защитников не хватает у колбасы тоже твоя вина
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Короче в этот раз Алиссон отморозил язык)
Интересная ситуация с ВАР, как и мастерство Салаха падать в чужой штрафной, но если команда так сыпется после пропущенного, то тут явно проблема.
Без защиты чемпионом не стать, хоть бы какая там атака впереди
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Пора сжигать футболки Клоппа
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Примерно 8/10 «спорных» трактовок вара против лфк. Но давно уже пора готовить команду ментально, что матч начинается с -1, а не говорить об судейских ошибках.
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Клоп! Когда игроки начнут бить по воротам, а не танцевать с мячом в штрафной
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Так он же предупредил вас заранее)))
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