Клопп: "Гол Мэддисона переломил игру"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал решение засчитать гол Джеймса Мэддисона переломным моментом проигранного матча против "Лестера".

В субботу "Лестер" отпраздновал волевую победу 3:1 над действующим чемпионом Премьер-Лиги, забив победный гол после того, как голкипер "Ливерпуля" Алиссон покинул свою штрафную и столкнулся с Озаном Кабаком, позволив Джейми Варди поразить пустые ворота.

Однако Клопп считает, что судьба матча была решена раньше — когда Мэддисон забил прямым ударом со штрафного, а система VAR не обнаружила офсайда у перекрывавших Алиссону обзор игроков "лис".

"Мы пропустили гол, который стал тяжелым ударом по нам. То решение VAR было переломным моментом матча. Я видел повтор, и ситуация выглядит как чистый офсайд, вот и все".

"Второй гол возник из-за недопонимания. Я уже говорил, что им нужно привыкнуть друг к другу, и на протяжении 75 минут они был в порядке, проводя очень хороший матч. На поле мы были явно доминирующей силой. Мы создавали моменты, а затем мы пропустили два гола".

"Мы оказались чересчур открыты, и это не есть нормально. Алиссон провел суперматч, но когда он играл на выходе, я не слышал, чтобы он кричал".

"Переломным моментом стал первый гол. Мы чересчур изменились после одного гола и за это заслуживаем критики. Мы плохо отреагировали", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 18:00

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  1. kabanusco 13.02.2021 19:00 # kabanusco
    Опять ноет
    Офсайд он увидал, очки свои поменяй
    Недопонимание? Так твоя ж робота сделать так чтоб этого не было , чтоб игроки понимали друг друга
    Будь это Леша со двора
    А так ты очкарик виноват , и вину на себя бери
    А в том что защитников не хватает у колбасы тоже твоя вина

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  2. yela 13.02.2021 18:40 # yela
    Короче в этот раз Алиссон отморозил язык)
    Интересная ситуация с ВАР, как и мастерство Салаха падать в чужой штрафной, но если команда так сыпется после пропущенного, то тут явно проблема.
    Без защиты чемпионом не стать, хоть бы какая там атака впереди

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  3. shakur 13.02.2021 18:27 # shakur
    Пора сжигать футболки Клоппа

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  4. gerrard08 13.02.2021 18:23 # gerrard08
    Примерно 8/10 «спорных» трактовок вара против лфк. Но давно уже пора готовить команду ментально, что матч начинается с -1, а не говорить об судейских ошибках.

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  5. shlyopka007 13.02.2021 18:08 # shlyopka007
    Клоп! Когда игроки начнут бить по воротам, а не танцевать с мячом в штрафной

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  6. arhangel777 13.02.2021 18:04 # arhangel777
    Так он же предупредил вас заранее)))

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