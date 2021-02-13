Клопп: "Гол Мэддисона переломил игру"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал решение засчитать гол Джеймса Мэддисона переломным моментом проигранного матча против "Лестера".

В субботу "Лестер" отпраздновал волевую победу 3:1 над действующим чемпионом Премьер-Лиги, забив победный гол после того, как голкипер "Ливерпуля" Алиссон покинул свою штрафную и столкнулся с Озаном Кабаком, позволив Джейми Варди поразить пустые ворота.



Однако Клопп считает, что судьба матча была решена раньше — когда Мэддисон забил прямым ударом со штрафного, а система VAR не обнаружила офсайда у перекрывавших Алиссону обзор игроков "лис".



"Мы пропустили гол, который стал тяжелым ударом по нам. То решение VAR было переломным моментом матча. Я видел повтор, и ситуация выглядит как чистый офсайд, вот и все".



"Второй гол возник из-за недопонимания. Я уже говорил, что им нужно привыкнуть друг к другу, и на протяжении 75 минут они был в порядке, проводя очень хороший матч. На поле мы были явно доминирующей силой. Мы создавали моменты, а затем мы пропустили два гола".



"Мы оказались чересчур открыты, и это не есть нормально. Алиссон провел суперматч, но когда он играл на выходе, я не слышал, чтобы он кричал".



"Переломным моментом стал первый гол. Мы чересчур изменились после одного гола и за это заслуживаем критики. Мы плохо отреагировали", — сообщил Клопп BT Sport.