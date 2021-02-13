"Лестер" перевернул игру с "Ливерпулем", трижды забив за семь минут

Пропустив три гола в течение семи минут, "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лестера".

Относительно кубковой победы над "Брайтоном" главный тренер "лис" Брендан Роджерс произвел шесть изменений в составе, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.



В центре обороны "красных" дебютировал Озан Кабак, заменив травмированного Фабиньо. Тиаго Алькантара уступил свое место в полузащите Джеймсу Милнеру.



Первые минуты команды присматривались друг к другу, а затем гости разразились голевым моментом. Джордан Хендерсон из глубины поля сделал заброс в штрафную на Мохамеда Салаха, но того подвела техника в попытке укротить мяч для удара.



"Лестер" ответил неудачной попыткой Джейми Варди перебросить мяч через Алиссона. Забегая вперед, Варди еще несколько раз сходился с Алиссоном. На 36-й минуте Джейми бил головой — голкипер "Ливерпуля" уверенно справился. Еще был удар нападающего в перекладину, но, вероятно, из офсайда. А перед самым перерывом Варди вырвался на оперативный простор после ошибки Хендерсон, однако Алиссон подчистил подстраховал своего капитана, не позволив оппоненту пробить.



У "красных" самым активным в первом тайме был Салах, который еще несколько раз открывался в штрафной, а однажды даже пытался заработать пенальти. Реальный шанс открыть счет имел Роберто Фирмино, чей удар в упор Каспер Шмейхель отразил рукой, правда, лайнсмен уже поднял свой флажок. А вообще, чаще всего мяч у гостей шел мимо.



Во втором тайме игра поскучнела. "Лестер" остепенился и отошел назад. В первые 20 минут после перерыва был лишь один действительно опасный момент, когда Трент Александер-Арнольд попал в крестовину со штрафного.



А на 67-й минуте счет был открыт. "Ливерпулю", наконец, удалось нечто неординарное — это Фирмино, находясь в окружении двух защитников, сделал пас пяткой назад на Салаха, который немедленно пробил в касание со средней дистанции — 0:1.



Однако горевали "лисы" недолго, спустя 10 минут заработав стандарт на левом фланге, на границе со штрафной площадью. Джеймс Мэддисон решил ничего не выдумывать, пробив по воротам, и мяч, преодолев гущу игроков, оказался в сетке — 1:1. Система VAR у находившихся перед Алиссоном футболистов офсайда не обнаружила.



Пока "Ливерпуль" приходил в себя, хозяева решили судьбу матча. На 81-й минуте Юли Тилеманс запулил мяч вперед, а покинувший штрафную Алиссон столкнулся с Кабаком, позволив Варди спокойно поразить пустые ворота — 2:1.



На 84-й минуте Харви Барнс прорвался по левому краю и создал прекрасную возможность отличиться для Варди, но Алиссон перевел удар Джейми с близкого расстояния в штангу.



Впрочем уже спустя минуту "лисы" забили третий гол. Получив свободное пространство, Барнс ушел от Кабака на скорости и хладнокровно послал мяч мимо Алиссона — 3:1.



"Ливерпуль" рассыпался за считанные минуты, что лишний раз говорит о психологических проблемах команды Юргена Клоппа. "Лестер" вынудил своего соперника совершить ошибки, а затем беспощадно ими воспользовался.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче