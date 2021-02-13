"Лестер" перевернул игру с "Ливерпулем", трижды забив за семь минут

Алиссон Кабак Пропустив три гола в течение семи минут, "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лестера".

Относительно кубковой победы над "Брайтоном" главный тренер "лис" Брендан Роджерс произвел шесть изменений в составе, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.

В центре обороны "красных" дебютировал Озан Кабак, заменив травмированного Фабиньо. Тиаго Алькантара уступил свое место в полузащите Джеймсу Милнеру.

Первые минуты команды присматривались друг к другу, а затем гости разразились голевым моментом. Джордан Хендерсон из глубины поля сделал заброс в штрафную на Мохамеда Салаха, но того подвела техника в попытке укротить мяч для удара.

"Лестер" ответил неудачной попыткой Джейми Варди перебросить мяч через Алиссона. Забегая вперед, Варди еще несколько раз сходился с Алиссоном. На 36-й минуте Джейми бил головой — голкипер "Ливерпуля" уверенно справился. Еще был удар нападающего в перекладину, но, вероятно, из офсайда. А перед самым перерывом Варди вырвался на оперативный простор после ошибки Хендерсон, однако Алиссон подчистил подстраховал своего капитана, не позволив оппоненту пробить.

У "красных" самым активным в первом тайме был Салах, который еще несколько раз открывался в штрафной, а однажды даже пытался заработать пенальти. Реальный шанс открыть счет имел Роберто Фирмино, чей удар в упор Каспер Шмейхель отразил рукой, правда, лайнсмен уже поднял свой флажок. А вообще, чаще всего мяч у гостей шел мимо.

Во втором тайме игра поскучнела. "Лестер" остепенился и отошел назад. В первые 20 минут после перерыва был лишь один действительно опасный момент, когда Трент Александер-Арнольд попал в крестовину со штрафного.

А на 67-й минуте счет был открыт. "Ливерпулю", наконец, удалось нечто неординарное — это Фирмино, находясь в окружении двух защитников, сделал пас пяткой назад на Салаха, который немедленно пробил в касание со средней дистанции — 0:1.

Однако горевали "лисы" недолго, спустя 10 минут заработав стандарт на левом фланге, на границе со штрафной площадью. Джеймс Мэддисон решил ничего не выдумывать, пробив по воротам, и мяч, преодолев гущу игроков, оказался в сетке — 1:1. Система VAR у находившихся перед Алиссоном футболистов офсайда не обнаружила.

Пока "Ливерпуль" приходил в себя, хозяева решили судьбу матча. На 81-й минуте Юли Тилеманс запулил мяч вперед, а покинувший штрафную Алиссон столкнулся с Кабаком, позволив Варди спокойно поразить пустые ворота — 2:1.

На 84-й минуте Харви Барнс прорвался по левому краю и создал прекрасную возможность отличиться для Варди, но Алиссон перевел удар Джейми с близкого расстояния в штангу.

Впрочем уже спустя минуту "лисы" забили третий гол. Получив свободное пространство, Барнс ушел от Кабака на скорости и хладнокровно послал мяч мимо Алиссона — 3:1.

"Ливерпуль" рассыпался за считанные минуты, что лишний раз говорит о психологических проблемах команды Юргена Клоппа. "Лестер" вынудил своего соперника совершить ошибки, а затем беспощадно ими воспользовался.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 13.02.2021 17:36 # imf-tau
    Самое смешное - это смотреть как гг повылезали потроллить ЛФЦ, ГГ КАРЛ!

    Примерно показывает уровень текущего падения Ливерпуля, если даже самые опущенцы считают возможным вскукарекнуть (не относится к норм пачанам арсенольцам).

    А так сезон для ЛФК имхо уже закончен, надо уменьшать потери, желательно и в травмах тоже. Ощущение что каждую игру ходят по лезвию - сегодня один, завтра второй. Клоппу с его футболом нужна предсезонка нормальная, фаны и хорошо готовая команда. На багаже в такой футбол не набегаешь.

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  2. master-fakaster 13.02.2021 17:36 # master-fakaster
    Ливерпуль - самый позорный чемпион Англии, официально

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  3. sausage 13.02.2021 17:36 # sausage
    ВАР придумали, чтобы топить Ливерпуль
    Фапловских пенсов придумали, чтобы на сайте было нескучно, вместо обезьян в зоопарке.

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  4. mufc1994 13.02.2021 17:35 # mufc1994
    После побед в апл и лч типа нет денег на защитников?)) просто клопп лох е6аный чсвшный, знатно глотает теперь

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  5. bezviz 13.02.2021 17:34 # bezviz
    я вспоминаю как колбасники радовались отскокам благодаря судьям и вару и мельшут с косяком писали что такая победа даже больше приносит радости, типа хейтеры горят

    помню как колбасники радовались в начале сезона травме Сильвы и Зиеша

    ну шо с е6алом, твари?))))))
    17.10.2020 19:10 #
    superperez101

    карма настигает хуесосов
    и это прекрасно
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    это действительно прекрасно!

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  6. mancunia-planet 13.02.2021 17:33 # mancunia-planet
    Зачётный пуховик у Роджерса.

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  7. wolfsmensch 13.02.2021 17:32 # wolfsmensch
    Лестер выиграл снихуя. Видно было, что у Роджерса комплекс Ливерпуля и его мандраж передался игрокам. Играли медленно и зажато. Но Ливерпуль совсем плох, раз даже в таких ситуациях проигрывает и проигрывает по делу (!!!)

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  8. chelsiukpro 13.02.2021 17:32 # chelsiukpro
    А как начиналось 0:1 думал колбаса дотянет т.к хотелось ничейку или проёб Лис ...а тут пиздец просто очко колбасному цеху вырезали :)) Будем ливерных выкидывать с топ4 тогда а не лис.... хотя и их надо накуй из ТОП4! :))

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  9. danny949494 13.02.2021 17:31 # danny949494
    Сегодня Ливер будет вне четвёрки)

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  10. shakur 13.02.2021 17:31 # shakur
    Прощай, Юрген. Спасибо за регулярные победы над Челси.

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  11. bezviz 13.02.2021 17:31 # bezviz
    в понедельник обыгрываем донный ньюкасл и садимся колбасникам жопой на лицо, имея +2 очка, изи бризи епта, гучи флип флап))

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  12. division 13.02.2021 17:31 # division
    Картонка лузерпульская, мне же не хотелось сегодня ссать на вас. Но придётся. Конечно не хотелось бы, но придётся

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  13. arsenallexus407 13.02.2021 17:31 # arsenallexus407
    Браво Лестер, Браво Роджерс, Браво Артета

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  14. megamind13 13.02.2021 17:31 # megamind13
    С такой игрой в 4ку не попадут. Кабак оказался даже хуже Ловрентия.

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  15. unclearness 13.02.2021 17:31 # unclearness
    Охуенный матч
    Ждем зарубу шейхов с петухами

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  16. reams 13.02.2021 17:30 # reams
    не тот ВАР нынче пошел, да скаузеры ? хех, с очередной победой!

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  17. bezviz 13.02.2021 17:30 # bezviz
    может быть гегемоны? неа!
    может быть династия? неа!
    может быть защита титула и 20 апл? неа)
    может быть галактический уровень? неа))))
    может быть этот состав невозможно усилить? неа)
    а кто же тогда??? Л-У-З-Е-Р-К-А!!!!!!!!!!!!!

    сосите и терпите, портовые защеканцы, ваше время прошло! хахаха!)) вы слышите этот звук? да да, именно этот звук, звук гимна Лиги Европы су.ка 6лять? добро пожаловать и удачи вам по четвергам, бестрофейные портовые помоичи АХАХХАХАХАХАХ_))))))))))))))))))))Пользователь получил предупреждение

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  18. true-manc 13.02.2021 17:30 # true-manc
    Это жизнь. Это колбасная жизнь...

    Куча пенисов упирается им в лицо
    Они уже не видят где яйца, но лижут мошонку
    Семя соперника им как сгущенка
    Охотно принимают всех в своё лоно
    В пассивной роли колбасникам клёво
    Слит очередной матч, рвутся красные шорты
    Разорваны трусики - портовый праздник
    По-гегемонски отхватывают колбасники
    Видно, что им уже больно,
    Но они всё манят к своей попке
    Оппонентов заводит их похоть,
    А портовые только и рады порке.Пользователь получил предупреждение

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