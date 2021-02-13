"Лестер" перевернул игру с "Ливерпулем", трижды забив за семь минут
Пропустив три гола в течение семи минут, "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лестера".
Относительно кубковой победы над "Брайтоном" главный тренер "лис" Брендан Роджерс произвел шесть изменений в составе, вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.
В центре обороны "красных" дебютировал Озан Кабак, заменив травмированного Фабиньо. Тиаго Алькантара уступил свое место в полузащите Джеймсу Милнеру.
Первые минуты команды присматривались друг к другу, а затем гости разразились голевым моментом. Джордан Хендерсон из глубины поля сделал заброс в штрафную на Мохамеда Салаха, но того подвела техника в попытке укротить мяч для удара.
"Лестер" ответил неудачной попыткой Джейми Варди перебросить мяч через Алиссона. Забегая вперед, Варди еще несколько раз сходился с Алиссоном. На 36-й минуте Джейми бил головой — голкипер "Ливерпуля" уверенно справился. Еще был удар нападающего в перекладину, но, вероятно, из офсайда. А перед самым перерывом Варди вырвался на оперативный простор после ошибки Хендерсон, однако Алиссон подчистил подстраховал своего капитана, не позволив оппоненту пробить.
У "красных" самым активным в первом тайме был Салах, который еще несколько раз открывался в штрафной, а однажды даже пытался заработать пенальти. Реальный шанс открыть счет имел Роберто Фирмино, чей удар в упор Каспер Шмейхель отразил рукой, правда, лайнсмен уже поднял свой флажок. А вообще, чаще всего мяч у гостей шел мимо.
Во втором тайме игра поскучнела. "Лестер" остепенился и отошел назад. В первые 20 минут после перерыва был лишь один действительно опасный момент, когда Трент Александер-Арнольд попал в крестовину со штрафного.
А на 67-й минуте счет был открыт. "Ливерпулю", наконец, удалось нечто неординарное — это Фирмино, находясь в окружении двух защитников, сделал пас пяткой назад на Салаха, который немедленно пробил в касание со средней дистанции — 0:1.
Однако горевали "лисы" недолго, спустя 10 минут заработав стандарт на левом фланге, на границе со штрафной площадью. Джеймс Мэддисон решил ничего не выдумывать, пробив по воротам, и мяч, преодолев гущу игроков, оказался в сетке — 1:1. Система VAR у находившихся перед Алиссоном футболистов офсайда не обнаружила.
Пока "Ливерпуль" приходил в себя, хозяева решили судьбу матча. На 81-й минуте Юли Тилеманс запулил мяч вперед, а покинувший штрафную Алиссон столкнулся с Кабаком, позволив Варди спокойно поразить пустые ворота — 2:1.
На 84-й минуте Харви Барнс прорвался по левому краю и создал прекрасную возможность отличиться для Варди, но Алиссон перевел удар Джейми с близкого расстояния в штангу.
Впрочем уже спустя минуту "лисы" забили третий гол. Получив свободное пространство, Барнс ушел от Кабака на скорости и хладнокровно послал мяч мимо Алиссона — 3:1.
"Ливерпуль" рассыпался за считанные минуты, что лишний раз говорит о психологических проблемах команды Юргена Клоппа. "Лестер" вынудил своего соперника совершить ошибки, а затем беспощадно ими воспользовался.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
13.02.2021 17:25
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самое смешное - это смотреть как гг повылезали потроллить ЛФЦ, ГГ КАРЛ!
Примерно показывает уровень текущего падения Ливерпуля, если даже самые опущенцы считают возможным вскукарекнуть (не относится к норм пачанам арсенольцам).
А так сезон для ЛФК имхо уже закончен, надо уменьшать потери, желательно и в травмах тоже. Ощущение что каждую игру ходят по лезвию - сегодня один, завтра второй. Клоппу с его футболом нужна предсезонка нормальная, фаны и хорошо готовая команда. На багаже в такой футбол не набегаешь.
(ответить)
Ливерпуль - самый позорный чемпион Англии, официально
(ответить)
ВАР придумали, чтобы топить Ливерпуль
Фапловских пенсов придумали, чтобы на сайте было нескучно, вместо обезьян в зоопарке.
(ответить)
После побед в апл и лч типа нет денег на защитников?)) просто клопп лох е6аный чсвшный, знатно глотает теперь
(ответить)
я вспоминаю как колбасники радовались отскокам благодаря судьям и вару и мельшут с косяком писали что такая победа даже больше приносит радости, типа хейтеры горят
помню как колбасники радовались в начале сезона травме Сильвы и Зиеша
ну шо с е6алом, твари?))))))
17.10.2020 19:10 #
superperez101
карма настигает хуесосов
и это прекрасно
(ответить)
это действительно прекрасно!
(ответить)
Зачётный пуховик у Роджерса.
(ответить)
Лестер выиграл снихуя. Видно было, что у Роджерса комплекс Ливерпуля и его мандраж передался игрокам. Играли медленно и зажато. Но Ливерпуль совсем плох, раз даже в таких ситуациях проигрывает и проигрывает по делу (!!!)
(ответить)
А как начиналось 0:1 думал колбаса дотянет т.к хотелось ничейку или проёб Лис ...а тут пиздец просто очко колбасному цеху вырезали :)) Будем ливерных выкидывать с топ4 тогда а не лис.... хотя и их надо накуй из ТОП4! :))
(ответить)
Сегодня Ливер будет вне четвёрки)
(ответить)
Прощай, Юрген. Спасибо за регулярные победы над Челси.
(ответить)
в понедельник обыгрываем донный ньюкасл и садимся колбасникам жопой на лицо, имея +2 очка, изи бризи епта, гучи флип флап))
(ответить)
Картонка лузерпульская, мне же не хотелось сегодня ссать на вас. Но придётся. Конечно не хотелось бы, но придётся
(ответить)
Браво Лестер, Браво Роджерс, Браво Артета
(ответить)
С такой игрой в 4ку не попадут. Кабак оказался даже хуже Ловрентия.
(ответить)
Охуенный матч
Ждем зарубу шейхов с петухами
(ответить)
не тот ВАР нынче пошел, да скаузеры ? хех, с очередной победой!
(ответить)
может быть гегемоны? неа!
может быть династия? неа!
может быть защита титула и 20 апл? неа)
может быть галактический уровень? неа))))
может быть этот состав невозможно усилить? неа)
а кто же тогда??? Л-У-З-Е-Р-К-А!!!!!!!!!!!!!
сосите и терпите, портовые защеканцы, ваше время прошло! хахаха!)) вы слышите этот звук? да да, именно этот звук, звук гимна Лиги Европы су.ка 6лять? добро пожаловать и удачи вам по четвергам, бестрофейные портовые помоичи АХАХХАХАХАХАХ_))))))))))))))))))))
(ответить)
Это жизнь. Это колбасная жизнь...
Куча пенисов упирается им в лицо
Они уже не видят где яйца, но лижут мошонку
Семя соперника им как сгущенка
Охотно принимают всех в своё лоно
В пассивной роли колбасникам клёво
Слит очередной матч, рвутся красные шорты
Разорваны трусики - портовый праздник
По-гегемонски отхватывают колбасники
Видно, что им уже больно,
Но они всё манят к своей попке
Оппонентов заводит их похоть,
А портовые только и рады порке.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий