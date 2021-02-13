Моуриньо: "Избавлюсь от медали, если проиграю финал Кубка Лиги"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ничего себе не купит из клубной атрибутики, посвященной финалу Кубка Лиги, а в случае поражения от "Манчестер Сити" избавится от утешительной медали.

На текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" запустил в продажу целую линейку сувениров, посвященных столь важному и редкому для лондонского клуба событию, как участие в финале.



Моуриньо, которого никогда не устраивало быть вторым, с пониманием относится к этой инициативе своего клуба, но поддерживать ее не будет.



"Я не знал об этом. Думаю, это зона ответственности нашего департамента по маркетингу и мерчендайзингу".



"Возможно, я сейчас говорю нечто глупое, но для них очень важно зарабатывать деньги, не так ли? Если ты можешь зарабатывать деньги, что-нибудь продавая, то и делай это".



"Если вы спрашиваете, куплю ли я что-нибудь из этой коллекции, то нет, я ничего не куплю".



"Если вы спрашиваете, что я сделаю с серебряной медалью в случае поражения в финале, то в первую очередь скажу, что я собираюсь выиграть финал. Во-вторых, если вы хотите мою серебряную медаль, то я отдам ее вам — мне она не нужна".



"Однако маркетинг и мерчендайзинг заточены на зарабатывание денег. Продавай все, что сможет. Вероятно, они делают это очень хорошо".



"У нас пустые стадионы. Невероятные стадионы пустуют. Как много миллионов теряет "Тоттенхэм" с каждым домашним матчем? Как много миллионов теряет "Тоттенхэм" в месяц?" — цитирует Моуриньо TEAMtalk.