Бен Дэвис угодил в лазарет "Ливерпуля"

Бен Дэвис Не успев дебютировать за "Ливерпуль", защитник Бен Дэвис угодил в лазарет своего нового клуба.

На выезд к "Лестеру" в субботу "Ливерпуль" приехал без травмированного Фабиньо, место которого в стартовом составе занял Озан Кабак, а вот другого январского новичка "красных" в лице Дэвиса даже не оказалось среди запасных.

Общаясь с прессой перед матчем на "Кинг Пауэр", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что купленный у "Престона" англичанин составил компанию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.

"Теперь и Бен Дэвис получил небольшой ушиб. Это невероятно!" — приводит слова Клоппа talkSPORT.


Метки Дэвис, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. megamind13 13.02.2021 17:23 # megamind13
    Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло.

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  2. arhangel777 13.02.2021 16:41 # arhangel777
    Ну что тут скажешь, здоровья!

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  3. easports 13.02.2021 16:40 # easports
    просто ор

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  4. wolfsmensch 13.02.2021 16:29 # wolfsmensch
    здоровья!
    хотелось бы. чтобы заиграл

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  5. jawen 13.02.2021 16:13 # jawen
    вот же невезение ((

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  6. mancityman 13.02.2021 16:06 # mancityman
    Ahahahahahahahahahhhaahahahhahahahahahahhahhhahahahahahhaahhahahahahahahh

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  7. bes-ter 13.02.2021 16:01 # bes-ter
    Эта им алашка мстит за отскок в прошлом сезоне

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