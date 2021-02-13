Бен Дэвис угодил в лазарет "Ливерпуля"
Не успев дебютировать за "Ливерпуль", защитник Бен Дэвис угодил в лазарет своего нового клуба.
На выезд к "Лестеру" в субботу "Ливерпуль" приехал без травмированного Фабиньо, место которого в стартовом составе занял Озан Кабак, а вот другого январского новичка "красных" в лице Дэвиса даже не оказалось среди запасных.
Общаясь с прессой перед матчем на "Кинг Пауэр", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что купленный у "Престона" англичанин составил компанию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.
"Теперь и Бен Дэвис получил небольшой ушиб. Это невероятно!" — приводит слова Клоппа talkSPORT.
13.02.2021 16:00
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Последние комментарии:
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло.
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Ну что тут скажешь, здоровья!
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просто ор
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здоровья!
хотелось бы. чтобы заиграл
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вот же невезение ((
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Ahahahahahahahahahhhaahahahhahahahahahahhahhhahahahahahhaahhahahahahahahh
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Эта им алашка мстит за отскок в прошлом сезоне
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