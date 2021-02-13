Бен Дэвис угодил в лазарет "Ливерпуля"

Не успев дебютировать за "Ливерпуль", защитник Бен Дэвис угодил в лазарет своего нового клуба.

На выезд к "Лестеру" в субботу "Ливерпуль" приехал без травмированного Фабиньо, место которого в стартовом составе занял Озан Кабак, а вот другого январского новичка "красных" в лице Дэвиса даже не оказалось среди запасных.



Общаясь с прессой перед матчем на "Кинг Пауэр", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что купленный у "Престона" англичанин составил компанию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.



"Теперь и Бен Дэвис получил небольшой ушиб. Это невероятно!" — приводит слова Клоппа talkSPORT.