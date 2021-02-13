"Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко

"Вест Хэм" хочет избавиться от украинского вингера Андрея Ярмоленко по окончании этого сезона.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 18 миллионов фунтов летом 2018. В лондонском клубе Андрей получил роскошный контракт с зарплатой свыше 100 тыс. фунтов в неделю, но основным игроком так и не стал.



Действующий контракт Ярмоленко истекает в конце следующего сезона, и хотя "молотобойцы" сохраняют опцию его продления на 12 месяцев, куда вероятнее, что Андрей будет продан в ближайшее трансферное окно.



Как утверждает Football Insider, Ярмоленко не входит в планы главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, причем лондонцы готовы отпустить Андрея за скромные 5-6 млн.фунтов.



Добавим, в этом сезоне 31-летний украинец отметился только одним появлением в стартовом составе "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги и забил три гола — все три против команд Лиги Один в кубковых турнирах.