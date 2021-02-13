Каррагер назвал лучший трансфер в истории футбола

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал переход нападающего Джейми Варди из "Флитвуда" в "Лестер" за 1 миллион фунтов в 2012 году лучшим трансфером в истории футбола.

Присоединившись к "Лестеру" неизвестным широкой аудитории игроком, Варди заслужил репутацию одного из самых беспощадных форвардов современности. Джейми наколотил 114 голов в Премьер-Лиге, а в 2016 году помог "лисам" сенсационным образом завоевать титул.



Когда Варди переходил из "Флитвуда", "Лестер" выступал в Чемпионшипе, а сейчас, в свои 34 года, Джейми помогает "лисам" сражаться за путевку в Лигу Чемпионов, и такая трансформация клуба под влиянием одного игрока вызывает восхищение у Карагера.



"Это одна из многих причин, почему мы можем никогда не найти трансфера лучше, чем Варди из "Флитвуда в "Лестер", — не только в эру Премьер-Лиги, но и в истории футбола".



"Я всегда неохотно называю кого-либо или что-либо "лучшим за все времена". Это может быть лишь субъективным мнением. Но если вы составите список величайших, самых влиятельных приобретений и будете оценивать их по стоимости, то кто превосходит Варди?"



"Мы можем вспомнить о многих трансферах, которые изменили историю Премьер-Лиги вроде перехода Эрика Кантона в "Манчестер Юнайтед", Денниса Бергкампа в "Арсенал", Яя Туре или Давида Сильвы в "Манчестер Сити" или Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль".



"Но они уже были сформировавшимися игроками, которые вызываются в свои сборные и чьи имена известны. Они переходили в клубы, стремившиеся к трофеям, и становились завершающими штрихами".



"История Варди стоит особняком. Он перешел в "Лестер" за 1 миллион фунтов напрямую из полупрофессионального клуба и превзошел все ожидания. Как бы ни рассказывали историю английского футбола будущим поколениям, они будут говорить о "Лестере" до и после прихода Варди", — сообщил Каррагер The Telegraph.