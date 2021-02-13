К Анчелотти наведались грабители

Карло Анчелотти Домой к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти наведались грабители в масках.

Двое неизвестных проникли в жилище Анчелотти в Кросби, пригороде Ливерпуля, около 18:30 по местному времени.

Как передает Sky Sports, преступников спугнула 36-летняя дочь Карло Катя. Самого 61-летнего итальянца дома в тот момент не было.

Известно лишь то, что никто не пострадал. Об ущербе ничего не сообщается кроме того, что грабителям удалось унести с собой сейф. Местная полиция продолжает свое расследование.


Метки Анчелотти, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 13.02.2021 14:03 # superperez101
    Обычное явление.
    вон в Неаполе постоянно грабят игроков и персонал Наполи, даже невзирая на преданность клубу таких игроков как Инсинья.
    А приезжих наемников обнести в этом славном городе это как здрасьте

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  2. brown-ale 13.02.2021 13:49 # brown-ale
    Маур мстит за 5-4.

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  3. sausage 13.02.2021 13:40 # sausage
    Неужели дочь у него такая страшная?

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  4. arhangel777 13.02.2021 13:17 # arhangel777
    Это Клопп деньги исчет на кабак.

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  5. redman31 13.02.2021 13:17 # redman31
    Это портовая помойка ищет деньги на летние трансферы. Следы там искать надо

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  6. lfcynwa 13.02.2021 13:07 # lfcynwa
    ну хоть в масках

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