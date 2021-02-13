К Анчелотти наведались грабители
Домой к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти наведались грабители в масках.
Двое неизвестных проникли в жилище Анчелотти в Кросби, пригороде Ливерпуля, около 18:30 по местному времени.
Как передает Sky Sports, преступников спугнула 36-летняя дочь Карло Катя. Самого 61-летнего итальянца дома в тот момент не было.
Известно лишь то, что никто не пострадал. Об ущербе ничего не сообщается кроме того, что грабителям удалось унести с собой сейф. Местная полиция продолжает свое расследование.
13.02.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обычное явление.
вон в Неаполе постоянно грабят игроков и персонал Наполи, даже невзирая на преданность клубу таких игроков как Инсинья.
А приезжих наемников обнести в этом славном городе это как здрасьте
(ответить)
Маур мстит за 5-4.
(ответить)
Неужели дочь у него такая страшная?
(ответить)
Это Клопп деньги исчет на кабак.
(ответить)
Это портовая помойка ищет деньги на летние трансферы. Следы там искать надо
(ответить)
ну хоть в масках
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий