К Анчелотти наведались грабители

Домой к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти наведались грабители в масках.

Двое неизвестных проникли в жилище Анчелотти в Кросби, пригороде Ливерпуля, около 18:30 по местному времени.



Как передает Sky Sports, преступников спугнула 36-летняя дочь Карло Катя. Самого 61-летнего итальянца дома в тот момент не было.



Известно лишь то, что никто не пострадал. Об ущербе ничего не сообщается кроме того, что грабителям удалось унести с собой сейф. Местная полиция продолжает свое расследование.