Мартинес сравнил Грилиша с Месси

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес сравнивал своего капитана Джека Грилиша со своим партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси.

Проведя 10 лет в "Арсенале", прошлым летом Мартинес присоединился к "Вилле", где обнаружил игрока, талант которого его по-настоящему поражает.



По словам Эмилиано, на тренировках "вилланов" у Грилиша есть такая же неприкосновенность, как у Месси в сборной Аргентины, — никто из игроков не хочет навредить своей главной звезде.



"Он самый талантливый игрок, что я только видел. Он никогда не теряет мяч. Когда я вижу, что Грилиш бежит, это всегда будет удар по воротам или заработанный угловой. Он спокойно обходит двух-трех игроков".



"Когда мяч у него, я словно вижу Месси-правшу. У него невозможно отобрать мяч. Он самый талантливый английский игрок, и я удивлен, что он не провел больше матчей за сборную Англии".



"Месси есть Месси, он лучший за все времена. Но что касается тренировок, то люди не хотят играть в отборе против Джека, они уважают его, и он может делать, что пожелает".



"Когда я тренируюсь с Месси в национальной команде, к нему такое же отношение. Никто не хочет его касаться, он обводит людей словно конусы. Я вижу это в Джеке здесь".



"Как бы я сравнил Грилиша с Месутом Озилом и Пьер-Эмериком Обамеянгом? Он самый талантливый игрок, что я только видел, поэтому я бы поставил его на ступень выше, чем они", — сообщил Мартинес Goal.