Клопп: "Дэвис и Кабак делают большие шаги"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его новички Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту за клуб.

Присоединившись к "Ливерпулю" в заключительный день зимнего трансферного окна, пока Дэвис и Кабак не сыграли ни минуты.



Однако позади у Бена с Озаном полная неделя тренировок, а травма Фабиньо подталкивает Клоппа к использованию новичков в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера", и Юрген к этому готов.



"Они по-настоящему погрузились в то, что ждет их впереди, как и подобает защитникам. Бен и Озан — оба спокойные парни, которые хотят учиться и обладают отличным настроем. Они делают большие шаги в адаптации к нашему стилю игры. Это важно".



"У нас есть четкий стиль того, как мы обороняемся, и это важно. Если они оба будут на поле, мы все равно будем обладать девятью другими игроками, которые привыкли к нашему футболу. Если двое игроков будут играть совершенно по-другому, это было бы странно. Но пока все хорошо. Теперь мы должны принять решение".



"Нам снова потребуются изменения из-за Фаба, и мы посмотрим, какое решение примем", — цитирует Клоппа Goal.