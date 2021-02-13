"Тоттенхэм" празднует выход в финал Кубка Лиги

"Тоттенхэм" предложил своим фанатам отпраздновать выход в финал Кубка Лиги с помощью специальной линейки клубной атрибутики.

Учитывая неважную игру "шпор" в последние недели и недавний вылет из Кубка Англии, финал Кубка Лиги видится единственной реальной возможностью для лондонского клуба прервать свою 13-летнюю бестрофейную серию.



Напомним, "Тоттенхэм" сойдется в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в воскресенье, 25 апреля.



Своим изголодавшимся по большим победам фанатам "Тоттенхэм" предложил отпраздновать сам факт выхода в финал. Как сообщает ESPN, в официальном онлайн-магазине "шпор" появилась серия сувениров в честь предстоящего матча.



Фанаты "Тоттенхэма" могут приобрести футболку, кружку или ручку, чтобы сохранить воспоминание об участии команды Жозе Моуриньо в финале.



