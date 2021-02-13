"Тоттенхэм" празднует выход в финал Кубка Лиги

Кружка Тоттенхэма "Тоттенхэм" предложил своим фанатам отпраздновать выход в финал Кубка Лиги с помощью специальной линейки клубной атрибутики.

Учитывая неважную игру "шпор" в последние недели и недавний вылет из Кубка Англии, финал Кубка Лиги видится единственной реальной возможностью для лондонского клуба прервать свою 13-летнюю бестрофейную серию.

Напомним, "Тоттенхэм" сойдется в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в воскресенье, 25 апреля.

Своим изголодавшимся по большим победам фанатам "Тоттенхэм" предложил отпраздновать сам факт выхода в финал. Как сообщает ESPN, в официальном онлайн-магазине "шпор" появилась серия сувениров в честь предстоящего матча.

Фанаты "Тоттенхэма" могут приобрести футболку, кружку или ручку, чтобы сохранить воспоминание об участии команды Жозе Моуриньо в финале.

Товары в онлайн-магазине Тоттенхэма


Метки Кубок Лиги, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 13.02.2021 10:09 # hunter022
    Финалистом так и останется

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  2. chelsea-69 13.02.2021 10:07 # chelsea-69
    огнетушители хорошо пойдут

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