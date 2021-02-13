Моуриньо отметил вклад Диаша в успехи "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил вклад португальского защитника Рубена Невеша в успехи "Манчестер Сити".

К субботнему противостоянию с "Тоттенхэмом" "Сити" подходит, одержав 15 побед подряд с учетом всех соревнований.



Залога успеха "горожан" в надежной обороне — в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги они пропустили только 14 голов, и это лучший показатель в дивизионе.



Моуриньо лишь может похвалить своего соотечественника Диаша, который демонстрирует столь отменный футбол уже в своем дебютном английском сезоне.



"В том, что они так прибавили, есть огромная заслуга Рубена. Я очень доволен, что такой очень хороший, очень скромный и очень трудолюбивый парень пришел в Премьер-Лигу и проявляет себя так, как проявляет он. Я очень, очень доволен этим".



"Что касается нашей игры в обороне, тог она могла бы быть гораздо лучше. Мы упорно работаем над организацией игры в обороне. Команда прикладывает большие усилия в поисках надежности и стабильности".



"Я всегда говорю, думаю и чувствую, что ты можешь совершать ошибки, но ты не можешь подводить своих партнеров по команде, болельщиков и каждого своим настроем".



"На мой взгляд, настрой важнее мастерства, потому что от настроя зависит, испытываешь ли ты гордость как человек или профессионал. К твоему настрою не должно быть никаких вопросов, и я должен сказать, многие мои игроки очень стараются в этом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.