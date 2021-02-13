Мане хочет купить французский клуб

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане ведет переговоры о приобретении доли в клубе четвертого французского дивизиона "Бурж Фут".

Как сообщает Liverpool Echo, 28-летний игрок сборной Сенегала неоднократно беседовал с мэром Буржа Яном Галю и президентом одноименного клуба Чейком Силла, который является его соотечественником.



Из-за своей занятости в "Ливерпуле" и коронавирусных ограничений Мане постоянно откладывает свой визит во Францию и вынужден ограничиваться телефонными разговорами.



Садио намерен серьезно вложиться в "Бурж Фут", хочет улучшить инфраструктуру и академию клуба, а также планирует создать женскую команду.



"Мы уже трижды откладывали его визит. Садио Мане хочет самостоятельно представить свой проект в Бурже, он сам полностью его разработал".



"В эти дни мы разговариваем по телефону, мы работаем. Мане размышляет о потенциальных инвестициях. Я очень осторожен, потому что это стало бы такой хорошей новостью для Буржа, но я не хочу вселять ложную надежду", — сообщил Галю.