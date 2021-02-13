Анхелиньо принес "Сити" 16 миллионов фунтов

В пятницу вечером "Манчестер Сити" разбогател на 16 миллионов фунтов, за которые "РБ Лейпциг" выкупил крайнего защитника Анхелиньо.

В сентябре прошлого года "РБ Лейпциг" арендовал Анхелиньо до конца сезона, взял на себя обязательство по выкупу по заранее оговоренной цене, как только 24-летний испанец сыграет 12 матчей, включая пять во второй половине кампании.



Этого рубежа Анхелиньо достиг в пятницу вечером, поспособствовав победе 2:1 над "Аугсбургом" в Бундеслиге, и вскоре после окончания этого матча "РБ Лейпциг" объявил о подписании с левым защитником контракта до 2025 года.



Как добавляет Daily Mail, "Сити" оставил за собой право обратного выкупа Анхелиньо — за 35 млн. фунтов. Правда, за два предыдущих периода на "Этихад" испанец так и не смог заиграть в первой команде.