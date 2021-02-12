Упамекано отверг "Челси" и "Ливерпуль"

Дайо Упамекано "Челси" и "Ливерпуль" упустили защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано, который решил продолжить карьеру в "Баварии".

Лишь на прошлой неделе председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Упамекано все еще выбирает между тремя клубами, перечисленными выше.

Как передает французское издание RMC, сейчас Дайо окончательно определился. Воодушевившись очередным трофеем "Баварии", 22-летний француз решил продолжить карьеру в Мюнхене.

Сообщается, что чемпионы Бундеслиги уже обо всем договорились с Упамекано и по окончании сезона активируют пункт в его контракте о выкупе за 42.5 млн. евро (37.2 млн. фунтов).

В "Баварии" Упамекано заменит Давида Алабу, который покинет Мюнхен свободным агентом в конце сезона и вполне может отправиться в один из клубов Премьер-Лиги.


Метки Бавария, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Упамекано, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 23:00

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  1. lfcynwa 12.02.2021 23:03 # lfcynwa
    Хороший выбор, мюнхенцам как раз требуется замена ахуевшему Алабаю.

    Бена Уайта в лфк накуй!

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