Упамекано отверг "Челси" и "Ливерпуль"

"Челси" и "Ливерпуль" упустили защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано, который решил продолжить карьеру в "Баварии".

Лишь на прошлой неделе председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Упамекано все еще выбирает между тремя клубами, перечисленными выше.



Как передает французское издание RMC, сейчас Дайо окончательно определился. Воодушевившись очередным трофеем "Баварии", 22-летний француз решил продолжить карьеру в Мюнхене.



Сообщается, что чемпионы Бундеслиги уже обо всем договорились с Упамекано и по окончании сезона активируют пункт в его контракте о выкупе за 42.5 млн. евро (37.2 млн. фунтов).



В "Баварии" Упамекано заменит Давида Алабу, который покинет Мюнхен свободным агентом в конце сезона и вполне может отправиться в один из клубов Премьер-Лиги.