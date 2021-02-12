Клопп поддержал Алиссона после фиаско с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил поддержку Алиссону после двух результативных ошибок бразильского голкипера в матче против "Манчестер Сити".

Два грубейших ляпа Алиссона в минувший уикенд обернулись третьим подряд домашним поражением "Ливерпуля" в Премьер-Лиге. "Красные" уступили 1:4 и лишились реальных шансов на защиту титула.



Тем не менее, ни Клопп, ни игроки не винят Алиссона. Клопп надеется, что в субботу против "Лестера" 28-летний бразилец вернется на свой привычно высокий уровень.



"Конечно, мы немного поговорили. Он не был рад случившимся, но в такого рода момент важно осознать, что на протяжении своих длинных карьер голкиперы допускают ошибки".



"Для голкипера с мастерством Алиссона такие ошибки достаточно редки, но здесь он совершил сразу две в одном матче. Когда голкипер пропускает гол таким образом, он раньше всех остальных в мире думает: "Я должен был предотвратить это". Реакция на это должна быть такой, как и всегда".



"Между матчем против "Сити" и следующим лишь несколько дней, но со стороны игроков не было абсолютно никакой критики — каждый знает, насколько он хорош. Он очень спокойный человек, и если он сможет провести следующий матч на своем обычном уровне, все снова будет хорошо", — цитирует Алиссона Sky Sports.