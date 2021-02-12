Гвардиола: "Мы не стали неуязвимы после 15 побед подряд"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что серия из 15 побед подряд не дает его команде какого-то особенного психологического преимущества.

К домашней встрече с "Тоттенхэмом" в субботу "Сити" подходит первой в истории высшего английского дивизиона командой, выигравшей 15 матчей подряд с учетом всех соревнований. Тем не менее, Гвардиола не видит в этом ничего особенного.



"Это не так, что мы стали неуязвимы. 15 побед подряд не означают, что следующий матч мы начнем со счета 2:0 в нашу пользу. Я много раз говорил, что это славно и это помогает нам быть там, где мы находимся в Кубке Лиги, Кубке Англии, Лиге Чемпионов и особенно Премьер-Лиге, но и только".



"Чтобы победить завтра, нам придется начать все с начала. Это важная неделя с матчами против трех сильных команд, и наша цель — обыграть их всех".



"Сейчас, пока мы восстанавливаемся, мы должны посмотреть, что нам противопоставит "Тоттенхэм", что они сделали в предыдущем матче и что мы должны сделать лучше для победы. Только это заботит меня после победы над "Суонси", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.