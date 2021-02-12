Сульшер предлагает сделать двухматчевые противостояния одноматчевыми в Лиге Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ое Гуннар Сульшер заявил, что он был бы рад играть двухматчевые противостояния в плей-офф Лиги Европы в один матч.

Вместо того, чтобы сделать двухматчевые противостояния в плей-офф Лиги Европы и Лиги Чемпионов одноматчевыми, вот уже несколько дней УЕФА занимается массовым переносом игр на нейтральные поля, что связано с коронавирусными ограничениями на путешествия между странами.



Например, теперь первый матч "Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедад" на следующей неделе пройдет не в Сан-Себастьяне, а в Турине. Сульшер рад посетить стадион "Ювентуса", но видит более изящное решение.



"Сложно договариваться с властями различных стран и путешествовать по Европе, и я надеюсь, это не выйдет за рамки разумного".



"Не мы приняли это решение, но оно ущемляет команду, которая вынуждена играть матч на нейтральном поле вместо того, чтобы сделать это дома".



"Это не в наших руках, но я был бы не прочь съездить в Турин и решить все за один матч — так у нас в календаре было бы на один матч меньше".



"Так было в прошлом сезоне. Мы встречались где-то в нейтральном месте и определяли, кто идет дальше. Конечно, если мы продолжим играть дома и на выезде, но другая команда не сможет принимать нас, это станет небольшим преимуществом для нас".



"Но я бы не отказался все решать в один матч. Наверное, существуют причины, почему этого нет", — цитирует Сульшера Daily Mail.