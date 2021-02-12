Моуриньо раскритиковал Бэйла за активность в инстаграме

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал своего вингера Гарета Бэйла за сообщение в инстаграме.

В минувшую среду "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, по итогам 120 минут уступив "Эвертону" со счетом 5:4. После матча на "Гудисон Парк" Моуриньо рассказал, что у Бэйла, который не попал в заявку "шпор", возникли проблемы мышечного характера.



Словно нарочно, одновременно с этим Гарет опубликовал в инстаграме свою фотографию с надписью "хорошо потренировался сегодня".



Если верить таблоидам, поступок Бэйла привел Моуриньо в ярость, и на пресс-конференции в пятницу Жозе не мог не высказаться по этому поводу.



"Должен сказать, его сообщение обязывает меня высказаться. Потому что существует противоречие между этим сообщением и реальностью".



"С начала сезона я стараюсь сохранять приватность в отношении всего, ничего не выпуская наружу, но я чувствую, что здесь мне нужно прокомментировать ситуацию".



"Вероятно, публикация там сообщений даже не является его обязанностью, однако своим сообщением он дал понять, что тренировка прошла отлично и что он готов, а это совершенно не так. Поэтому, отвечая вам, мне приходится рассказывать о реальном положении вещей".



"Повторю это в последний раз. Он чувствовал себя неважно. Он попросил отправить его на обследование, и он был отправлен на обследование. Обследование не выявило травмы, однако он по-прежнему ощущал дискомфорт, а тренеры и медики никогда не пойдут против ощущений игрока".



"Поэтому он не был готов к матчу. Все просто. Если он будет готов к завтрашнему матчу, то попадет в заявку", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



