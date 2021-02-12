"Арсенал" близок к покупке Тиагу Томаша
"Арсенал" близок к покупке нападающего "Спортинга" Тиагу Томаша.
На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Микель Артета и его технический директор Эду посмотрели матч португальского чемпионата между "Спортингом" и "Бенфикой".
Сделали они это не только для того, чтобы изучить "Бенфику", своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы, но и чтобы понаблюдать за 18-летним Томашем.
Тиагу произвел впечатление на "канониров", потому что Эду сразу связался со спортивным директором "Спортинга Угу Вианой и выразил заинтересованность в приобретении юного португальца, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.
Проведя шесть лет в академии "Спортинга", в июне 2020 Томаш заключил роскошный контракт с отступными в 52 миллиона фунтов, однако из-за сложной экономической ситуации лиссабонский клуб готов довольствоваться примерно 20 млн. фунтов в качестве компенсации.
За первую команду "Спортинга" Томаш дебютировал лишь в июле. С тех пор он забил два гола и отдал одну результативную передачу в восьми выходах в старте в рамках португальского первенства.
В свое время "Арсенал" упустил Криштиану Роналду, не проявив достаточной настойчивости в борьбе за подававшего большие надежды юниора "Спортинга", и теперь Эду не хочет повторять эту ошибку.
12.02.2021 18:00
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