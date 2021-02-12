Тухель уверен, что Хаверц заиграет в "Челси"

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил уверенность, что полузащитник Кай Хаверц справится с адаптацией к английскому футболу и заиграет у "синих".

Купленный за 71 миллион фунтов у "Байера" Хаверц очень тяжело привыкает к выступлениям в Премьер-Лиге, где пока он забил только один гол.

Кроме того, Кай переболел коронавирусом и затем травмировался. Однако Тухель уверен, что все это — временные трудности.

"Мы четко знаем, каким потенциалом он обладает, и мы можем рассчитывать на него. В случае с каждым трансфером, когда игрок меняет клуб, требуется немного времени на адаптацию. Иногда это проходит быстро, иногда это занимает несколько матчей, иногда это процесс".

"Мы лишь можем поддержать его и определить, в чем он нуждается. Он довольно неплохо начал здесь, провел хорошие матчи. У меня есть ощущение, что в его лице мы обладаем парнем, который имеет четкое понимание ситуации, который знает себе цену, который очень скромен и невероятно талантлив, поэтому нет сомнений, что рано или поздно он будет показывать свою лучшую игру".

"К сожалению, он пропустил несколько тренировок и матчей. Надеюсь, в ближайшие дни он вернется в строй, и я абсолютно уверен, что он будет очень полезен для этого клуба", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Тухель, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 12.02.2021 18:26 # scauzer11
    Хухель Таверц

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  2. vyrentz 12.02.2021 18:10 # vyrentz
    Choose your fighter:

    Kepa VS Havertz

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  3. mixmaster 12.02.2021 17:34 # mixmaster
    О, да. Послужит примером отвратной трансферной политики этого недоклуба

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  4. mancunia-planet 12.02.2021 17:29 # mancunia-planet
    Хулиард на ветер, просто мешки без истории

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