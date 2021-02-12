Тухель уверен, что Хаверц заиграет в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил уверенность, что полузащитник Кай Хаверц справится с адаптацией к английскому футболу и заиграет у "синих".

Купленный за 71 миллион фунтов у "Байера" Хаверц очень тяжело привыкает к выступлениям в Премьер-Лиге, где пока он забил только один гол.



Кроме того, Кай переболел коронавирусом и затем травмировался. Однако Тухель уверен, что все это — временные трудности.



"Мы четко знаем, каким потенциалом он обладает, и мы можем рассчитывать на него. В случае с каждым трансфером, когда игрок меняет клуб, требуется немного времени на адаптацию. Иногда это проходит быстро, иногда это занимает несколько матчей, иногда это процесс".



"Мы лишь можем поддержать его и определить, в чем он нуждается. Он довольно неплохо начал здесь, провел хорошие матчи. У меня есть ощущение, что в его лице мы обладаем парнем, который имеет четкое понимание ситуации, который знает себе цену, который очень скромен и невероятно талантлив, поэтому нет сомнений, что рано или поздно он будет показывать свою лучшую игру".



"К сожалению, он пропустил несколько тренировок и матчей. Надеюсь, в ближайшие дни он вернется в строй, и я абсолютно уверен, что он будет очень полезен для этого клуба", — цитирует Тухеля Sky Sports.