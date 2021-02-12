Гвардиола признан лучшим тренером Премьер-Лиги в январе

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в январе.

Под руководством Гвардиолы "Сити" набрал 18 очков из 18 возможных в прошлом месяце. "Горожане" последовательно победили "Челси", "Брайтон", "Кристал Пэлас", "Астон Виллу", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед", забив 16 голов и пропустив только один.

Если учитывать и другие соревнования, то "Сити" одержал аж девять побед в январе — больше, чем какой-либо другой клуб в течение одного календарного месяца.

Для Гвардиолы звание Тренера Месяца становится уже восьмым в карьере, и по этому показателю он теперь сравнялся с Юргеном Клоппом, Мартином О'Нилом и Харри Рэднаппом.

Помимо 50-летнего каталонца, на награду в этом месяце также претендовали Микель Артета, Дэвид Мойес и Грэм Поттер.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 15:10

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Последние комментарии:




  1. trent 12.02.2021 15:51 # trent
    Заслужено, чётко поправил ситуацию.

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  2. mancityman 12.02.2021 15:50 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. lfcynwa 12.02.2021 15:30 # lfcynwa
    k o p o /\ b

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  4. arhangel777 12.02.2021 15:28 # arhangel777
    Топарь, заслужено!
    C’mon City!!!

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  5. true-manc 12.02.2021 15:27 # true-manc
    Я видел скаузерскую смерть…
    У неё лысина и бородка
    Она запускает колбасную круговерть
    И заставляет сосать очкастую идиотку

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  6. kler 12.02.2021 15:15 # kler
    КОРОЛЬ!!!

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