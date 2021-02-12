Гвардиола признан лучшим тренером Премьер-Лиги в январе
Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в январе.
Под руководством Гвардиолы "Сити" набрал 18 очков из 18 возможных в прошлом месяце. "Горожане" последовательно победили "Челси", "Брайтон", "Кристал Пэлас", "Астон Виллу", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед", забив 16 голов и пропустив только один.
Если учитывать и другие соревнования, то "Сити" одержал аж девять побед в январе — больше, чем какой-либо другой клуб в течение одного календарного месяца.
Для Гвардиолы звание Тренера Месяца становится уже восьмым в карьере, и по этому показателю он теперь сравнялся с Юргеном Клоппом, Мартином О'Нилом и Харри Рэднаппом.
Помимо 50-летнего каталонца, на награду в этом месяце также претендовали Микель Артета, Дэвид Мойес и Грэм Поттер.
12.02.2021 15:10
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Последние комментарии:
Заслужено, чётко поправил ситуацию.
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КОРОЛЬ!!!
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k o p o /\ b
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Топарь, заслужено!
C’mon City!!!
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Я видел скаузерскую смерть…
У неё лысина и бородка
Она запускает колбасную круговерть
И заставляет сосать очкастую идиотку
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КОРОЛЬ!!!
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