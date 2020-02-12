Матч "Арсенал" — "Бенфика" состоится в Пирее вместо Лондона

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Бенфикой", как и первый, тоже был перенесен на нейтральное поле.

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы, формально домашний для "Бенфики", пройдет 18 февраля в Риме вместо Лиссабона.



Однако из-за коронавирусных ограничений, которые повсеместно действуют в Европе, "Бенфика" не сможет приехать на "Эмирейтс" неделю спустя.



Таким образом, запланированный на 25 февраля матч "Арсенал" — "Бенфика" состоится на стадионе "Караискакис" в греческом городе Пирее, о чем сегодня официально объявил УЕФА.