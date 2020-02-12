Матч "Арсенал" — "Бенфика" состоится в Пирее вместо Лондона

Микель Артета Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Бенфикой", как и первый, тоже был перенесен на нейтральное поле.

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы, формально домашний для "Бенфики", пройдет 18 февраля в Риме вместо Лиссабона.

Однако из-за коронавирусных ограничений, которые повсеместно действуют в Европе, "Бенфика" не сможет приехать на "Эмирейтс" неделю спустя.

Таким образом, запланированный на 25 февраля матч "Арсенал" — "Бенфика" состоится на стадионе "Караискакис" в греческом городе Пирее, о чем сегодня официально объявил УЕФА.


Метки Арсенал, Бенфика, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 14:00

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  1. chelsea88 12.02.2021 14:40 # chelsea88
    Португальцам похеру где е6ать никчёмный гейклубишко аснл.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

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