Варан, Кунде и Мингс вошли в шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сформировал шорт-лист по укреплению центра обороны в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, приглашение центрального защитника топ-уровня является приоритетной задачей для "Юнайтед" на ближайшее окно.



"Красные дьяволы" хотели бы заполучить Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", но чувствуют, что проигрывают борьбу "Баварии" за 22-летнего француза.



Помимо Упамекано в списке потенциальных целей "Юнайтед" значатся Жюль Кунде из "Севильи", Тайрон Мингс из "Астон Виллы", Рафаэль Варан из "Реала" и Давид Карму из "Браги".



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер совершенно точно сохранит Виктора Линделефа, а вот от Эрика Байи, чересчур подверженного травмам, может избавиться.