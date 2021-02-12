Варан, Кунде и Мингс вошли в шорт-лист "Юнайтед"

Тайрон Мингс "Манчестер Юнайтед" сформировал шорт-лист по укреплению центра обороны в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, приглашение центрального защитника топ-уровня является приоритетной задачей для "Юнайтед" на ближайшее окно.

"Красные дьяволы" хотели бы заполучить Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", но чувствуют, что проигрывают борьбу "Баварии" за 22-летнего француза.

Помимо Упамекано в списке потенциальных целей "Юнайтед" значатся Жюль Кунде из "Севильи", Тайрон Мингс из "Астон Виллы", Рафаэль Варан из "Реала" и Давид Карму из "Браги".

Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер совершенно точно сохранит Виктора Линделефа, а вот от Эрика Байи, чересчур подверженного травмам, может избавиться.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.02.2021 13:06 # mancunia-planet
    В трёх приобретениях от титула

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  2. trent 12.02.2021 13:04 # trent
    Мингс из Виллы самый нормальный и доступный вариант. Выписать его и Грилиша из Виллы = топовое ТО.

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