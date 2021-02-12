Варан, Кунде и Мингс вошли в шорт-лист "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" сформировал шорт-лист по укреплению центра обороны в летнее трансферное окно.
По информации ESPN, приглашение центрального защитника топ-уровня является приоритетной задачей для "Юнайтед" на ближайшее окно.
"Красные дьяволы" хотели бы заполучить Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", но чувствуют, что проигрывают борьбу "Баварии" за 22-летнего француза.
Помимо Упамекано в списке потенциальных целей "Юнайтед" значатся Жюль Кунде из "Севильи", Тайрон Мингс из "Астон Виллы", Рафаэль Варан из "Реала" и Давид Карму из "Браги".
Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер совершенно точно сохранит Виктора Линделефа, а вот от Эрика Байи, чересчур подверженного травмам, может избавиться.
12.02.2021 13:00
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В трёх приобретениях от титула
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Мингс из Виллы самый нормальный и доступный вариант. Выписать его и Грилиша из Виллы = топовое ТО.
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