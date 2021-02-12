"Юнайтед" может купить Санчо всего за 50 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" чувствует, что вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо можно будет приобрести всего за 50 миллионов фунтов грядущим летом.
Напомним, прошлым летом "Боруссия" потребовала за Санчо в 108 млн. фунтов, которые "Юнайтед" платить отказался, посчитав эту цену оторванной от реальности в эпоху пандемии коронавируса.
Нынешний сезон Джейдон проводит не так ярко, как предыдущий, вдобавок от его действующего контракта остается всего два полных года.
Эти обстоятельства, а также тот факт, что "Боруссия" испытывает серьезные финансовые проблемы, играя весь сезон без зрителей, непременно скажутся на цене 20-летнего игрока сборной Англии.
Как сообщает Eurosport.co.uk со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", на "Олд Траффорд" есть ощущение, что предложения в 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Санчо.
Прямо сейчас "Боруссия" занимает только шестое место в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон, клубу из Дортмунда, вероятно, придется продать не только Санчо, но и нападающего Эрлинга Холанда, который тоже интересен "красным дьяволам".
12.02.2021 12:00
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Последние комментарии:
игрок сднил, показывает отвратительный футбол, а скамод0лб0ебы за ним охотятся еще и хотят вывалить 50 лямов, так еще уверен что бд сумеют спихнуть за гораздо большую сумму, су.ка аххаха)) без лоха и жизнь плоха)
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Он и столько не стоит)
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Карл это самый топовый боец бравл старс, всякие вороны леоны и прочие обсоские легенды сосут Карлу
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Историк Евгений Понасенков об украинском языке!
https://www.youtube.com/watch?v=rSDBE69xOQ8
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Тухель фартовый.
Лэмпард нет.
пока это главное отличие.
сказать что игра стала прям кардинально другой - ну не. Стала более надежда с точки зрения обороны...возможно. Но соперники тоже были не под стать. Атака...ну стало меньше навесов, что уже приятнее, ибо навесы на верныка - это худшее, что было при лэмпарде))) когда то чиливили, то джеймс посменно вешали в штрафную на верныкА)))))))
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Через 5 дней выйдет альбом Лил Пампа !!
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Абрахам + 20 млн = Холланд
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Дело не в цене, а в том, что есть смысл бороться за него только в случае слива кого-то из текущих игроков передней линии.
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обмен Джилободжи на Холланда и Рахман Баба на Санчо и 10 лямов сверху, все остануться довольны
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в этом сезоне по идее должен чемпион смениться за долгие годы как во франции, так и в италии (ставлю на интер, состав посильнее миланского), но милан вполне может.
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обмен Марсиялья на Холланд, 60 млн на Санчо и все довольны
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а может и не купить
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"По сведениям Bild, 28-летний футболист Алаба, требовал от клуба пятилетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, однако мюнхенцы отказались идти на такие условия."
И правильно сделали...
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