"Юнайтед" может купить Санчо всего за 50 млн. фунтов

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" чувствует, что вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо можно будет приобрести всего за 50 миллионов фунтов грядущим летом.

Напомним, прошлым летом "Боруссия" потребовала за Санчо в 108 млн. фунтов, которые "Юнайтед" платить отказался, посчитав эту цену оторванной от реальности в эпоху пандемии коронавируса.

Нынешний сезон Джейдон проводит не так ярко, как предыдущий, вдобавок от его действующего контракта остается всего два полных года.

Эти обстоятельства, а также тот факт, что "Боруссия" испытывает серьезные финансовые проблемы, играя весь сезон без зрителей, непременно скажутся на цене 20-летнего игрока сборной Англии.

Как сообщает Eurosport.co.uk со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", на "Олд Траффорд" есть ощущение, что предложения в 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Санчо.

Прямо сейчас "Боруссия" занимает только шестое место в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон, клубу из Дортмунда, вероятно, придется продать не только Санчо, но и нападающего Эрлинга Холанда, который тоже интересен "красным дьяволам".


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 12.02.2021 13:20 # bezviz
    игрок сднил, показывает отвратительный футбол, а скамод0лб0ебы за ним охотятся еще и хотят вывалить 50 лямов, так еще уверен что бд сумеют спихнуть за гораздо большую сумму, су.ка аххаха)) без лоха и жизнь плоха)

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  2. makeewadim 12.02.2021 13:16 # makeewadim
    Он и столько не стоит)

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  3. geniusss 12.02.2021 13:00 # geniusss
    Карл это самый топовый боец бравл старс, всякие вороны леоны и прочие обсоские легенды сосут Карлу

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  4. rentv 12.02.2021 12:41 # rentv
    Историк Евгений Понасенков об украинском языке!

    https://www.youtube.com/watch?v=rSDBE69xOQ8

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  5. thegodfather 12.02.2021 12:41 # thegodfather
    Тухель фартовый.
    Лэмпард нет.

    пока это главное отличие.




    сказать что игра стала прям кардинально другой - ну не. Стала более надежда с точки зрения обороны...возможно. Но соперники тоже были не под стать. Атака...ну стало меньше навесов, что уже приятнее, ибо навесы на верныка - это худшее, что было при лэмпарде))) когда то чиливили, то джеймс посменно вешали в штрафную на верныкА)))))))

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  6. geniusss 12.02.2021 12:39 # geniusss
    Через 5 дней выйдет альбом Лил Пампа !!

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  7. wearechelsea 12.02.2021 12:37 # wearechelsea
    Абрахам + 20 млн = Холланд

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  8. trent 12.02.2021 12:35 # trent
    Дело не в цене, а в том, что есть смысл бороться за него только в случае слива кого-то из текущих игроков передней линии.

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  9. thegodfather 12.02.2021 12:12 # thegodfather
    обмен Джилободжи на Холланда и Рахман Баба на Санчо и 10 лямов сверху, все остануться довольны

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  10. thegodfather 12.02.2021 12:11 # thegodfather
    в этом сезоне по идее должен чемпион смениться за долгие годы как во франции, так и в италии (ставлю на интер, состав посильнее миланского), но милан вполне может.

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  11. equal-game777 12.02.2021 12:11 # equal-game777
    обмен Марсиялья на Холланд, 60 млн на Санчо и все довольны

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  12. thegodfather 12.02.2021 12:10 # thegodfather
    а может и не купить

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  13. bushwacka 12.02.2021 12:06 # bushwacka
    "По сведениям Bild, 28-летний футболист Алаба, требовал от клуба пятилетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, однако мюнхенцы отказались идти на такие условия."

    И правильно сделали...

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