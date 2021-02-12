"Юнайтед" может купить Санчо всего за 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" чувствует, что вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо можно будет приобрести всего за 50 миллионов фунтов грядущим летом.

Напомним, прошлым летом "Боруссия" потребовала за Санчо в 108 млн. фунтов, которые "Юнайтед" платить отказался, посчитав эту цену оторванной от реальности в эпоху пандемии коронавируса.



Нынешний сезон Джейдон проводит не так ярко, как предыдущий, вдобавок от его действующего контракта остается всего два полных года.



Эти обстоятельства, а также тот факт, что "Боруссия" испытывает серьезные финансовые проблемы, играя весь сезон без зрителей, непременно скажутся на цене 20-летнего игрока сборной Англии.



Как сообщает Eurosport.co.uk со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", на "Олд Траффорд" есть ощущение, что предложения в 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Санчо.



Прямо сейчас "Боруссия" занимает только шестое место в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон, клубу из Дортмунда, вероятно, придется продать не только Санчо, но и нападающего Эрлинга Холанда, который тоже интересен "красным дьяволам".