"Шальке-04" готов выкупить Колашинаца при одном условии

Спортивный директор "Шальке-04" Йохен Шнайдер сообщил, что его клуб хотел бы выкупить защитника Сеада Колашинаца у "Арсенала".

Напомним, на вторую половину этого сезона Колашинац отправился назад в "Шальке-04", откуда он и пришел в "Арсенал" свободным агентом 2017 году.



В Гельзенкирхене очень довольны Сеадом, чей контракт с "Арсеналом" истекает в следующем году, и готовы его выкупить, если смогут избежать вылета из Бундеслиги, где пока безнадежно занимают последнее место.



"Это наша абсолютная мечта. Он невероятно хороший парень, он живет ради клуба, он тянет лямку. Сеад олицетворяет "Шальке-04", как никто другой".



"Конечно, мы хотим сохранить Сеада до конца его карьеры и даже дольше", — сообщил Шнайдер RUHR 24.