Пол Паркер: "Магуайр — не лидер"

Харри Магуайр Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер посоветовал "красным дьяволам" подумать о замене для своего капитана Харри Магуайра.

Паркер не считает Магуайра лидером и убежден, что его клуб переплатил за Харри, который до сих пор носит звание самого дорогого защитника в мире.

По мнению Пола, "Юнайтед" обязательно нужно выйти на трансферный рынок летом для приобретения еще одного центрального защитника.

"Что касается центральных защитников, люди говорят о том, что им нужен новый партнер для Харри Магуайра, но я бы ориентировался на приглашение сразу двух центральных защитников. Если придет новичок, почему бы ему не играть в паре с Виктором Линделефом?"

"Харри Магуайр — не лидер, он играет в футбол ради себя, он сидит слишком глубоко, идет в дриблинг ради дриблинга, а когда бежит вперед, то оказывается в тупике".

"Вспоминая о том пропущенном от "Шеффилд Юнайтед" голе, он поставил Давида Де Хеа в ужасное положение. Он ужасным образом сыграл при выносе мяча, а люди винят во всем голкипера".

"Я сомневаюсь в Магуайре с его первого дня в "Манчестер Юнайтед". Когда они заплатили за него 80 миллионов фунтов, они не получили защитника на 80 миллионов фунтов, так что "Лестер" провернул отличную сделку".

"Несмотря на свое высокое место в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении летом".

"Увеличение конкуренции всегда помогает игрокам улучшить свою игру. Взгляните на Люка Шоу в этом сезоне — он действительно улучшил свою игру после прихода Алекса Теллеса", — цитирует Паркера Daily Mail.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Паркер

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 10:00

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  1. arhangel777 12.02.2021 10:54 # arhangel777
    Продаст душу как Стоунс и все наладится)))

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  2. electric 12.02.2021 10:10 # electric
    Бревнарь!

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  3. trent 12.02.2021 10:07 # trent
    Плюсую, это бревно неповоротливое постоянно вытаскивают за уши только за счёт его стоимости, паспорта и статуса капитана, так то он не чем не лучше Линделола (которого пинает каждый эксперт) и намного хуже Байи. Тут та же ситуация, что и с Де Хеа, в игрока инвестированы слишком большие деньги, чтобы придать его справедливой конкуренции, а отбить эти инвестиции невозможно, так как особого спроса на этих футболистов нет.

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