Пол Паркер: "Магуайр — не лидер"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер посоветовал "красным дьяволам" подумать о замене для своего капитана Харри Магуайра.

Паркер не считает Магуайра лидером и убежден, что его клуб переплатил за Харри, который до сих пор носит звание самого дорогого защитника в мире.



По мнению Пола, "Юнайтед" обязательно нужно выйти на трансферный рынок летом для приобретения еще одного центрального защитника.



"Что касается центральных защитников, люди говорят о том, что им нужен новый партнер для Харри Магуайра, но я бы ориентировался на приглашение сразу двух центральных защитников. Если придет новичок, почему бы ему не играть в паре с Виктором Линделефом?"



"Харри Магуайр — не лидер, он играет в футбол ради себя, он сидит слишком глубоко, идет в дриблинг ради дриблинга, а когда бежит вперед, то оказывается в тупике".



"Вспоминая о том пропущенном от "Шеффилд Юнайтед" голе, он поставил Давида Де Хеа в ужасное положение. Он ужасным образом сыграл при выносе мяча, а люди винят во всем голкипера".



"Я сомневаюсь в Магуайре с его первого дня в "Манчестер Юнайтед". Когда они заплатили за него 80 миллионов фунтов, они не получили защитника на 80 миллионов фунтов, так что "Лестер" провернул отличную сделку".



"Несмотря на свое высокое место в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении летом".



"Увеличение конкуренции всегда помогает игрокам улучшить свою игру. Взгляните на Люка Шоу в этом сезоне — он действительно улучшил свою игру после прихода Алекса Теллеса", — цитирует Паркера Daily Mail.