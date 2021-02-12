Заха рассказал, как отказался спать в одном номере с Пепе

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха рассказал, как отказался спать в одном номере с Николя Пепе из "Арсенала".

Сыграв только два товарищеских матча за сборную Англии, затем Заха решил связать свою международную карьеру со сборной Кот-д'Ивуара.



По иронии судьбы, африканцы подселили Заху к Пепе, которого "Арсенал" приобрел вместо Уилфрида в 2019 году. И здесь звезда "орлов" столкнулся с кое-чем ужасным — храпом Николя.



"О, это был шок. Николя Пепе. Я пошел и попросил, чтобы меня переселили в другой номер, потому что он издавал звук, как мотоцикл. Его храп сводил меня с ума. И я сказал себе: "Нет, с меня хватит".



"То был первый раз, когда меня вызвали в сборную. Однако они удовлетворили мою просьбу и переселили в номер к Саломону Калу, который сказал мне: "Бро, я знаю", — цитирует Заху The Sun.