Глен Джонсон: "Алаба идеален для "Челси"

Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что Давид Алаба из "Баварии" стал бы идеальным приобретением для "Челси".

Как известно, "Челси" считается одним из претендентов на Алабу, который покидает "Баварию" в конце сезона свободным агентом, однако Давид хочет зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что ставит его переезд на "Стэмфорд Бридж" под большой вопрос.



Но если отвлечься от финансовой стороны вопроса, то Алаба прекрасно бы подошел под игровую модель главного тренера "синих" Томаса Тухеля, считает Джонсон.



"Для "Челси" Алаба нужнее всего. Если они собираются играть с вингбеками, он будет идеальным приобретением, потому что он невероятно хороший атлет и может играть слева в тройке центральных защитников или в качестве левого вингбека".



"Алаба также подошел бы "Ливерпулю", но, как мы наблюдаем, дорогостоящие защитники обычно переходят в "Сити".



"Тем не менее, если кто и нуждается в нем прямо сейчас ради своей схемы, то это "Челси", — цитирует Джонсона Football.London.