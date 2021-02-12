Заха: "Ван Галь обрек меня на провал в МЮ"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался, что тренер Луи Ван Галь обрек его на провал в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" согласовал приобретение Захи у "Пэлас" в январе 2013, позволив Уилфриду доиграть сезон 2012/13 на "Селхерст Парк".



Когда Заха прибыл на "Олд Траффорд", то обнаружил там уже не того тренера, с которым он договаривался о переходе, — сэр Алекс Фергюсон освободил свое место для Дэвида Мойеса.



И Мойес, и затем сменивший его Ван Галь отправляли Уилфрида в аренду, в результате чего у игрока сборной Кот-д'Ивуара осталось ощущение, что ему не дали полноценной возможности проявить себя.



"Когда я вернулся в "Юнайтед" после аренды в "Кардиффе", тренером уже был Луи Ван Галь. Он пришел в клуб после Чемпионата Мира, где впереди у него играли Робин Ван Перси и Арьен Роббен".



"Он дал мне два варианта: ты играешь или вингбека, или нападающего. Я никогда не играл на этих позициях прежде. Такое впечатление, что я был обречен на провал".



"Это было сразу после окончания эры Дэвида Мойеса, во время которой я был просто потрясен тем, что у меня ничего не ладится. Когда я вернулся, мне было сказано играть нападающего или вингбека — я не мог ни того, ни другого", — цитирует Заху Manchester Evening News.