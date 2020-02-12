Тухель: "Мы были недостаточно смелы"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команда была недостаточно смелой в матче Кубка Англии против "Барнсли".

В четверг вечером "синие" одержали победу 0:1 над представителем Чемпионшипа, реализовав практически свой единственный голевой момент.



Тухелю не понравилось, как действовала его команда после гола Тэмми Абрахэма в середине второго тайма. Вместо того, чтобы пойти за вторым голом, "Челси" стал прижиматься к своим воротам и в концовке матча играл просто на отбой.



"Мы забили гол, и у меня появилось ощущение, что соперник стал больше рисковать. Но мы сбавили обороты в небольших деталях. Мы были недостаточно смелы, и на очень, очень долгое время слишком опустились назад".



"Мы определенно можем играть лучше, поэтому да, я ожидал большего, но не сказать, что я разочарован".



"Это непросто, когда тебе не хватает ритма и уверенности в себе, а соперник готов на любой риск в матче всей своей жизни. Мы можем играть лучше, но я не хочу быть слишком строг с игроками", — сообщил Тухель BBC.