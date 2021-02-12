МЮ пока не определился с продлением контракты Маты и Кавани

"Манчестер Юнайтед" пока не принял решения насчет будущего полузащитника Хуана Маты и нападающего Эдинсона Кавани.

Действующие контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона, и по обоим "Юнайтед" сохраняет опцию автоматического продления на 12 месяцев.



В предыдущие годы клуб с "Олд Траффорд" регулярно принимал соответствующие решения посреди сезона, однако в текущей ситуации "красные дьяволы" пока не определились, сообщает Manchester Evening News.



34-летний Кавани присоединился к "Юнайтед" в октябре и со временем стал основным центральным нападающим команды, так что его шансы задержаться на "Олд Траффорд" выше, несмотря на огромную зарплату.



А вот 33-летний Мата, присоединившийся к "дьяволам" в 2014 году, в этом сезоне отметился только восемью появлениями в стартовом составе, а на четыре последних матча даже не попадал в заявку.