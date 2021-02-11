Состоявшаяся жеребьевка четверьфинальной стадии Кубка Англии развела фаворитов по разным парам.

"Эвертон", который накануне в тяжелейшем противостоянии одолел "Тоттенхэм", на сей раз попытается остановить "Манчестер Сити". А "Манчестер Юнайтед" навестит "Лестер".



"Челси", еще одному фавориту Кубка Англии, предстоит одолеть "Барнсли", чтобы выйти на аутсайдера Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".



Четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-21 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Эвертон — Манчестер Сити

Борнмут — Саутгемптон

Лестер — Манчестер Юнайтед

Барнсли / Челси — Шеффилд Юнайтед