Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Состоявшаяся жеребьевка четверьфинальной стадии Кубка Англии развела фаворитов по разным парам.
"Эвертон", который накануне в тяжелейшем противостоянии одолел "Тоттенхэм", на сей раз попытается остановить "Манчестер Сити". А "Манчестер Юнайтед" навестит "Лестер".
"Челси", еще одному фавориту Кубка Англии, предстоит одолеть "Барнсли", чтобы выйти на аутсайдера Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".
Четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-21 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Эвертон — Манчестер Сити
Борнмут — Саутгемптон
Лестер — Манчестер Юнайтед
Барнсли / Челси — Шеффилд Юнайтед
11.02.2021 23:00
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Последние комментарии:
Барнсли из какой лиги?
(ответить)
Мс попался эвертон.
Это возмутительно!
(ответить)
о даааааа
он заменил хуесоску на кристине
(ответить)
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(ответить)
Судья ничего не добавил к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
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(ответить)
5-2 по ударам в пользу барнсли
0 в створ у пенсов
да уж
(ответить)
thegodfather
в кубке есть вар? чистая пенка
Источник: http://fapl.ru/posts/84030/?c=1
похоже на древний украинский рецепт
(ответить)
А Барнсли крепким орешком оказался, ну ниче, с таким прессингом ко второму тайму подсядут
(ответить)
Без Ковы и Маунта центр пиздос обсосный. Не могут норм выйти из защиты в атаку, кроме как забросами) Скамейка пенсов даж не уровень чемпионшипа, хоть имена и громкие. Кепа, на удивление, не худший на поле. Кристинка еле как вывозит какой то Барнсли и то Канте страхует лалку)
(ответить)
Состав - ебейший
(ответить)
матч тотал дерьмище
но футболеров нех винить, на таком огороде играют...
(ответить)
Эмерсон до сих пор не понял я что за игрок. Вроде всё есть - и техника норм, и скорость есть. Но бля какой-то безвольный что ли. Как будто не интересно ему в футбол играть. Только пасы назад даёт все матчи, которые смотрел
(ответить)
"Челси", предстоит одолеть "Барнсли", чтобы выйти на аутсайдера Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед".
(ответить)
А че с Хаверцом то, до сих пор травма? Даж на банке в кубке нет.
(ответить)
Тухель готов дать шанс Кепе
(ответить)
сегодня разгромное поражение челси
(ответить)
ебать там жарища на топ доге
(ответить)
кристенсен донный хуесос
у меня все
(ответить)
Походу Вара нету, самая чистая пенка которую видел за последнее время
(ответить)
в кубке есть вар? чистая пенка
(ответить)
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