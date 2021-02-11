Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии Состоявшаяся жеребьевка четверьфинальной стадии Кубка Англии развела фаворитов по разным парам.

"Эвертон", который накануне в тяжелейшем противостоянии одолел "Тоттенхэм", на сей раз попытается остановить "Манчестер Сити". А "Манчестер Юнайтед" навестит "Лестер".

"Челси", еще одному фавориту Кубка Англии, предстоит одолеть "Барнсли", чтобы выйти на аутсайдера Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-21 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Эвертон — Манчестер Сити
Борнмут — Саутгемптон
Лестер — Манчестер Юнайтед
Барнсли / Челси — Шеффилд Юнайтед


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 12.02.2021 00:20 # cristean2
    Барнсли из какой лиги?

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  2. chebrec 12.02.2021 00:04 # chebrec
    Мс попался эвертон.
    Это возмутительно!

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  3. thegodfather 12.02.2021 00:04 # thegodfather
    о даааааа
    он заменил хуесоску на кристине

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  4. m-ballack 11.02.2021 23:59 # m-ballack
    Кстать, у кого траблы с просмотром матчей - подпишитесь на LiveTV в телеге, всегда рабочие ссылки: @livelivetv

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  5. lexa-arsenal 11.02.2021 23:56 # lexa-arsenal
    Судья ничего не добавил к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!


    LiveResult - Спорт онлайн: https://www.liveresult.ru/football/matches/match1046328_Barnsley-Chelsea-live-online/#ixzz6mCN3dQAL

    (ответить)

  6. thegodfather 11.02.2021 23:52 # thegodfather
    5-2 по ударам в пользу барнсли
    0 в створ у пенсов
    да уж

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  7. lexa-arsenal 11.02.2021 23:51 # lexa-arsenal
    thegodfather

    в кубке есть вар? чистая пенка

    Источник: http://fapl.ru/posts/84030/?c=1

    похоже на древний украинский рецепт

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  8. yamateh 11.02.2021 23:49 # yamateh
    А Барнсли крепким орешком оказался, ну ниче, с таким прессингом ко второму тайму подсядут

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  9. m-ballack 11.02.2021 23:48 # m-ballack
    Без Ковы и Маунта центр пиздос обсосный. Не могут норм выйти из защиты в атаку, кроме как забросами) Скамейка пенсов даж не уровень чемпионшипа, хоть имена и громкие. Кепа, на удивление, не худший на поле. Кристинка еле как вывозит какой то Барнсли и то Канте страхует лалку)

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  10. ry-l 11.02.2021 23:48 # ry-l
    Состав - ебейший

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  11. thegodfather 11.02.2021 23:45 # thegodfather
    матч тотал дерьмище
    но футболеров нех винить, на таком огороде играют...

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  12. skydreams 11.02.2021 23:36 # skydreams
    Эмерсон до сих пор не понял я что за игрок. Вроде всё есть - и техника норм, и скорость есть. Но бля какой-то безвольный что ли. Как будто не интересно ему в футбол играть. Только пасы назад даёт все матчи, которые смотрел

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  13. lexa-arsenal 11.02.2021 23:34 # lexa-arsenal
    "Челси", предстоит одолеть "Барнсли", чтобы выйти на аутсайдера Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед".

    (ответить)

  14. m-ballack 11.02.2021 23:33 # m-ballack
    А че с Хаверцом то, до сих пор травма? Даж на банке в кубке нет.

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  15. lexa-arsenal 11.02.2021 23:33 # lexa-arsenal
    Тухель готов дать шанс Кепе

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  16. lexa-arsenal 11.02.2021 23:31 # lexa-arsenal
    сегодня разгромное поражение челси

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  17. hammersmith 11.02.2021 23:31 # hammersmith
    ебать там жарища на топ доге

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  18. thegodfather 11.02.2021 23:27 # thegodfather
    кристенсен донный хуесос
    у меня все

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  19. skydreams 11.02.2021 23:21 # skydreams
    Походу Вара нету, самая чистая пенка которую видел за последнее время

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  20. thegodfather 11.02.2021 23:20 # thegodfather
    в кубке есть вар? чистая пенка

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