Райола: "Не могу говорить насчет Погба"

Агент Мино Райола отказался спекулировать насчет будущего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В декабре Райола сделал сенсационное заявление о том, что между Погба и "Юнайтед" все кончено, пообещав, что Поль не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт.



Наделав шуму, Райола внезапно замолчал. Спустя пару месяцев Мино по-прежнему продолжает хранить молчание.



"Может ли Поль Погба вернуться в "Ювентус"? Я не могу говорить насчет Погба, потому что люди становятся нервными и плохо спят по ночам. Я должен работать тихо... Если я выскажусь, это кого-нибудь оскорбит".



"Кроме того, нужно оставить Погба в покое. Я буду делать то, что должен. Но не перед вами, а в тени, как и всегда", — сообщил Райола Tutto Mercato Web.