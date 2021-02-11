Дженас: "Ван де Бек чувствует себя гарниром к основному блюду"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас сравнил Донни Ван де Бека с "гарниром" и посоветовал голландцу уйти из "Манчестер Юнайтед".

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов 23-летний Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



На "Олд Траффорд" Ван де Беку отводится только роль дублера для основного плеймейкера Бруну Фернандеша, поэтому Дженас не видит у Донни перспектив в Манчестере.



"Это тяжело, потому что переход Донни туда с самого начала казался странным. Это очень похоже на проблему "Тоттенхэма" с поиском замены для Харри Кейна — им так и не удалось найти игрока, который был бы близок к нему по мастерству. Эти люди знают, что не будут играть".



"Ты можешь заставить игрока — особенно вроде него — играть в свой лучший футбол, только если наделишь его уверенностью в себе, а для этого нужно, чтобы он играл каждую неделю и чувствовал себя частью проекта, а не гарниром к основному блюду".



"Когда он выступал за "Аякс", я видел игрока, который создает проблемы для соперников, врывается в штрафную и забивает голы. В данную минуту он играет осторожно, и поскольку он играет на этой позиции, его всегда будут сравнивать с другим игроком — лучшим игроком команды".



"Мы говорим об одной конкретной позиции. Это не так, что он является частью связки из двух полузащитников, где можно тасовать игроков".



"К сожалению, я не вижу другого способа для него вернуть уверенность в себе и снова играть, кроме как уйти. Ему нужно чувствовать себя особенным игроком", — сообщил Дженас Daily Mirror.