"Сити" предложит новый контракт Стоунсу

Джон Стоунс "Манчестер Сити" планирует приступить к переговорам с защитником Джоном Стоунсом о новом контракте в конце этого сезона.

Всего лишь полгода назад "Сити" задумывался о продаже Стоунса, чья карьера, как казалось давно зашла в тупик. Приход Натана Аке и Рубена Диаша позволял главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле безболезненно отпустить Джона.

Однако Стоунс не только остался, но и в этом сезоне переживает настоящее перерождение, сформировав блестящую связку в центре обороны с новичком Диашем.

Стоунс и Диаш вместе выходили в стартовом составе на 14 матчей, и в этих матчах "горожане" пропустили всего два гола. Надежная оборона стала ключом к уверенному лидерству команды Гвардиолы в Премьер-Лиге.

Теперь, как утверждает The Times, "Сити" кардинально изменил свои планы в отношении Стоунса и собирается продлить сотрудничество с 26-летним игроком сборной Англии.

От действующего контракта Стоунса остается один полный год, однако в конце сезона Джон получит новую сделку. Прямо сейчас клуб не хочет отвлекать находящегося в форме защитника от игры в футбол.


Метки контракты, Манчестер Сити, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2021 20:00

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  1. kukuruzzo 11.02.2021 20:13 # kukuruzzo
    Рубэну пусть пива нальёт

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  2. arhangel777 11.02.2021 20:08 # arhangel777
    Правильно, вот доиграет сезон в такой же форме и тогда можно обсуждать что то, а пока что рано, пару игр всего нормально провел!

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