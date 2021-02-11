"Сити" предложит новый контракт Стоунсу

"Манчестер Сити" планирует приступить к переговорам с защитником Джоном Стоунсом о новом контракте в конце этого сезона.

Всего лишь полгода назад "Сити" задумывался о продаже Стоунса, чья карьера, как казалось давно зашла в тупик. Приход Натана Аке и Рубена Диаша позволял главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле безболезненно отпустить Джона.



Однако Стоунс не только остался, но и в этом сезоне переживает настоящее перерождение, сформировав блестящую связку в центре обороны с новичком Диашем.



Стоунс и Диаш вместе выходили в стартовом составе на 14 матчей, и в этих матчах "горожане" пропустили всего два гола. Надежная оборона стала ключом к уверенному лидерству команды Гвардиолы в Премьер-Лиге.



Теперь, как утверждает The Times, "Сити" кардинально изменил свои планы в отношении Стоунса и собирается продлить сотрудничество с 26-летним игроком сборной Англии.



От действующего контракта Стоунса остается один полный год, однако в конце сезона Джон получит новую сделку. Прямо сейчас клуб не хочет отвлекать находящегося в форме защитника от игры в футбол.