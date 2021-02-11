Партей проведет в лазарете еще до двух недель

Травма Томаса Партея оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, и полузащитник "Арсенала" проведет в лазарете еще до двух недель.

Напомним, в минувшую субботу, когда "Арсенал" был бит "Астон Виллой" со счетом 1:0, Партей получил уже свою третью травму бедра в этом сезоне.



После того матча главный тренер "канониров" Микель Артета сообщил, что боль была слишком велика, чтобы 28-летний полузащитник смог продолжить игру.



Изначально "Арсенал" был оптимистично настроен насчет травмы Партея и даже надеялся на возвращение экс-игрока "Атлетико" к матчу Премьер-Лиги против "Лидса" в воскресенье.



Сегодня днем лондонский клуб выпустил официальное заявление, сообщив, что Партей не сыграет против "Лидса", однако издание Football.London утверждает, что одним этим матчем все не ограничится.



Томасу потребуется до двух недель на восстановление, а значит ганец также может пропустить обе встречи с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы и домашний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".