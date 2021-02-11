Сарр едва не перешел в "Ливерпуль" в январе

Агент вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра рассказал, что его клиент едва не перешел в "Ливерпуль" в январе.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного ока "Ливерпуль" приобрел Бена Дэвиса и арендовал Озана Кабака, что стало реакцией мерсисайдского клуба на критическую ситуацию в центре обороны.



Видимо, до того у "Ливерпуля" были другие планы, однако из-за ограниченного бюджета "красным" пришлось выбирать между укреплением фланговой игры и центра обороны.



"Всего лишь несколько дней назад мы были на пороге заключения контракта, который бы связал Исмаилу Сарра с "Ливерпулем".



"Все было согласовано: месячная зарплата, срок контракта. Я даже попросил Садио Мане подыскать ему жилье".



"Но в конце концов английский клуб не смог выложить 40 миллионов евро, чтобы оформить сделку".



"Стоит сказать, раз уж английским клубам, которые всегда активны на трансферном рынке, оказывается сложно наскрести нужную сумму, то это говорит о глубине кризиса в футболе", — сообщил агент Сарра Panafricanfootball.