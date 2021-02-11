Ловрен не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен признал, что мог бы пригодиться "Ливерпулю" в этом сезоне, но о своем решении уйти из мерсисайдского клуба не жалеет.

Прошлым летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продал Ловрена в "Зенит", решившись начать тяжелейший сезон всего с тремя центральными защитниками, каждый из которых в данный момент тяжело травмирован.



В прошлом месяце ситуация усугубилась настолько, что "красные" были вынуждены панически искать усиление, подписав Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако Ловрен не испытывает никаких сожалений.



"Да, конечно, я бы мог пригодиться им, но жалею ли я? Нет".



"Я провел там шесть лет, и четыре с половиной года был очень счастлив. Но последние полтора года я не был счастлив".



"Использовали ли они меня так активно, как я хотел? Нет, но я смирился. Я не жалею, что ушел, потому что я играю каждую неделю, и я капитан, так что здесь совершенно по-другому", — сообщил Ловрен talkSPORT.