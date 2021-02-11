Вернер не сыграет с "Барнсли"

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер пропустит матч 5-го раунда Кубка Англии против "Барнсли".

В минувший уикенд против "Шеффилд Юнайтед" Вернер отдал результативную передачу и заработал пенальти. Но также Тимо получил ушиб ноги.

Главный тренер "синих" Томас Тухель жалеет, что теперь Вернеру придется пропустить матч против представителя Чемпионшипа, но надеется на скорейшее возвращение Тимо.

"Ему отводится важная роль в нашей игре, поэтому нам немного грустно. Это могла бы быть возможность для него продлить свою форму и, наконец, забить".

"Мы могли бы рискнуть им, но решение принято, и я надеюсь на его возвращение к понедельнику", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Вернер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2021 15:00

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  1. bezviz 11.02.2021 15:51 # bezviz
    а вот это плохая новость уже

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  2. scauzer11 11.02.2021 15:47 # scauzer11
    и так много забивает, просто шанс другим отличиться дают))

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  3. lfcynwa 11.02.2021 15:03 # lfcynwa
    Хаверц затащит на классе

    для этого и покупали топаря, барнслей всякие *бать

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