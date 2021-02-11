Вернер не сыграет с "Барнсли"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер пропустит матч 5-го раунда Кубка Англии против "Барнсли".

В минувший уикенд против "Шеффилд Юнайтед" Вернер отдал результативную передачу и заработал пенальти. Но также Тимо получил ушиб ноги.



Главный тренер "синих" Томас Тухель жалеет, что теперь Вернеру придется пропустить матч против представителя Чемпионшипа, но надеется на скорейшее возвращение Тимо.



"Ему отводится важная роль в нашей игре, поэтому нам немного грустно. Это могла бы быть возможность для него продлить свою форму и, наконец, забить".



"Мы могли бы рискнуть им, но решение принято, и я надеюсь на его возвращение к понедельнику", — цитирует Тухеля Evening Standard.